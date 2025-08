ESQUADRÃO PRONTO

Cheio de desfalques, Bahia finaliza a preparação para o jogo de volta contra o Retrô

Podendo até empatar para avançar às quartas da Copa do Brasil, o Tricolor não poderá contar com Acevedo, Erick Pulga, Erick, Kanu e Fredi

As atividades do dia começaram no auditório do CT Evaristo de Macedo, onde os atletas assistiram a um vídeo com análise de erros e acertos cometidos na primeira partida contra o Retrô, realizada na Arena Fonte Nova, há uma semana.>