NÃO PODE VACILAR

Com vantagem no agregado, Bahia encara o Retrô de olho nas quartas de final da Copa do Brasil

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (6), a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 05:00

Bahia decide a classificação para as quartas da Copa do Brasil diante do Retrô, em Pernambuco Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

No mata-mata, quem vacila pode ser castigado. Se o torcedor do Bahia esperava uma classificação fácil na Copa do Brasil, o Retrô mostrou na Arena Fonte Nova que o Esquadrão vai precisar levar o confronto mais à sério para avançar às quartas de final da competição. Depois de vencer os pernambucanos por 3x2, os tricolores disputam o jogo de volta nesta quarta-feira (6), na Arena Pernambuco. A bola rola a partir das 19h30.>

Os comandados de Rogério Ceni precisam apenas de um empate para conquistar a classificação. Uma derrota por um gol de diferença levaria a partida para os pênaltis. Levando em consideração a campanha do adversário na competição nacional, o Bahia se depara com um aspecto positivo e outro negativo. Desde a primeira fase, o Retrô só venceu um confronto. A ocasião ocorreu na estreia da equipe na Copa do Brasil, quando superou o Jequié por 2x1. >

Em contrapartida, os pernambucanos estão acostumados a eliminar clubes de divisões superiores. Atualmente ocupando a vice-lanterna da Série C, com 13 pontos conquistados em 15 partidas, a Fênix de Camaragibe despachou o Atlético-GO na segunda fase da Copa do Brasil ao superar os rubro-negros nos pênaltis. Na fase seguinte, segurou o empate contra o Fortaleza e eliminou os cearenses dentro do Castelão. >

Para não repetir o roteiro de quem já deu adeus à competição, o lateral Gilberto revelou que a equipe está preparada para não cometer os mesmos erros da partida de ida. O defensor ainda destacou a responsabilidade do time em avançar na Copa do Brasil. “É o jogo da vida deles e também o nosso. Não podemos sofrer gols como no último jogo. Já olhamos os vídeos e o treinador já conversou individualmente com cada um. Temos o dever de conseguir a classificação e fazer um bom jogo, que é isso que o nosso torcedor espera”, deu o recado.>

Assim como no primeiro jogo, no entanto, o Bahia deve ir à campo com uma equipe mista. Em meio a briga pelo topo da tabela no Campeonato Brasileiro, a intenção de Rogério Ceni é preservar titulares e aumentar a rotação de outros jogadores, como Iago Borduchi, Rodrigo Nestor e Lucho Rodríguez. Contra o Sport, o lateral esquerdo atuou improvisado no ataque em função da lesão de Erick Pulga, que continua de fora. >

Diante do Retrô, a tendência é de que Iago continue entre os titulares. Seja como lateral ou como atacante, o comandante tricolor já deixou claro que o substituto de Pulga precisa ser alguém que tenha familiaridade com o lado esquerdo do campo, motivo pelo qual Kayky não foi o escolhido. “O Kayky rende mais pelo lado direito. Se o Ademir cansar, precisamos de alguém com velocidade para entrar ali. Kayky também não consegue oferecer a mesma força física que Iago e Pulga, são jogadores de características diferentes”, explicou.>

Além do camisa 16, Ceni também não poderá contar com o volante Acevedo, suspenso, além dos zagueiros Kanu e Fredi Lippert e o volante Erick. O trio trata de problemas físicos no departamento médico e desfalcam o Tricolor. Mesmo com o uso dos reservas e com os desfalques, o treinador do Esquadrão reforçou que o objetivo é sair de Recife com a vaga garantida.>