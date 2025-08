NA SAÍDA DE SÃO JANUÁRIO

Polícia investiga plano de sequestro contra o presidente do Vasco

Dirigente já havia recebido ameaças

Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil do Rio de Janeiro a investigar um possível plano de sequestro contra o presidente do Vasco, Pedrinho. A informação foi divulgada nesta terça-feira (5) e, segundo a Delegacia Antissequestro (DAS), o alvo seria abordado na saída da sede do clube, em São Januário, ainda nesta semana. >

A investigação está em fase preliminar e, até o momento, ninguém foi preso. O dirigente foi orientado a reforçar seu esquema de segurança. "Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos", disse Pedrinho, em entrevista ao site GE.>