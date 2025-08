DOR DE CABEÇA

Cáceres tem lesão confirmada e será desfalque do Vitória por tempo indeterminado

Lateral paraguaio sofreu lesão muscular grau 2 contra o Palmeiras e não tem previsão de retorno aos gramados

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 14:38

Raúl Cáceres contra o Palmeiras Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um dia de folga, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta quarta-feira (6), no CT Manoel Pontes Tanajura, dando continuidade à preparação para o duelo contra o São Paulo, marcado para o próximo sábado (9), às 18h30, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

O retorno aos treinos, no entanto, foi marcado por uma notícia negativa: o lateral-direito Raúl Cáceres teve diagnosticada uma lesão muscular grau 2 e ficou fora das atividades com o restante do grupo. A informação foi confirmada pelo próprio clube, que não estipulou um prazo para o retorno do jogador.>

O paraguaio se lesionou ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no último domingo (3), ao tentar um cruzamento após arrancada pela direita. No segundo tempo do mesmo jogo, já no banco de reservas, Cáceres recebeu um cartão amarelo, o seu terceiro, e, por isso, cumprirá suspensão automática diante do São Paulo, voltando “zerado” quando estiver recuperado.>

Sem Cáceres, o técnico Fábio Carille tem apenas Claudinho como lateral-direito de origem à disposição. No entanto, o jogador ainda é dúvida para o próximo confronto, por conta de um problema no tornozelo. Outro desfalque confirmado é o atacante Erick, que pertence ao São Paulo. Para que ele pudesse atuar no sábado, o Vitória precisaria pagar uma multa de R$ 1 milhão, o que foi descartado pela diretoria rubro-negra.>

Treino Vitória (6/8) 1 de 4

Com as ausências, o grupo deu sequência à preparação. Após o aquecimento, os jogadores participaram de uma atividade técnica com foco em combinações ofensivas e finalizações. Em seguida, houve um coletivo 10 contra 10, e o treino foi encerrado com trabalho de bolas paradas defensivas.>