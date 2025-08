VISITANTE INOFENSIVO

Vitória é um dos quatro times que ainda não venceram fora de casa na Série A

Rubro-negro enfrenta o São Paulo fora de casa no próximo sábado (9), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 05:30

Vitória ainda não venceu como visitante na Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Dizem que o bom visitante é aquele que respeita o dono do lar e segue as regras da casa para reforçar um ambiente harmonioso. No entanto, para os times que possuem a pretensão de continuar na primeira divisão ou alcançar objetivos maiores, se tornar um visitante indigesto e roubar pontos longe de seus domínios é essencial. Prestes a enfrentar o São Paulo no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai precisar se superar e acabar com marcas negativas fora de casa. A partida acontece no próximo sábado (9), a partir das 18h30.>

Considerando os nove jogos disputados fora de casa na competição, o Leão atualmente é o 5º pior visitante da Série A. Longe de Canabrava, os comandados de Fábio Carille possuem apenas 18,5% de aproveitamento. Com cinco pontos somados, todos através de empates, os rubro-negros só se encontram à frente de Vasco, Fortaleza, Sport e Juventude. Dos cinco últimos da lista, somente o clube carioca conseguiu vencer uma partida fora de seus domínios. Vale lembrar que todos os citados ainda possuem jogos em disputa.>

Em relação a pontos, a atual campanha como visitante é a pior desde 2014, considerando os primeiros turnos na primeira divisão. Apesar de também ter somado cinco pontos na temporada passada e em 2018, somente em 2025 que o Leão não conseguiu vencer no recorte, o que pode mudar diante do São Paulo.>

Rubro-negros e tricolores estão entre as equipes que mais empatam na Série A, sendo o Leão com nove jogos igualados e os paulistas com sete. No entanto, um ponto somado para cada clube não ajuda nenhum dos times em suas respectivas lutas. Enquanto os baianos continuariam próximos à zona de rebaixamento, o São Paulo correria o risco de ver a distância para o G-6 aumentar.>

Seja com um ou três pontos somados na rodada que fecha o primeiro turno, a campanha fora de casa mudaria de patamar. Com um empate, o Leão chegaria aos seis, ultrapassando o desempenho nas últimas duas edições que disputou a Série A. Já um triunfo deixaria os rubro-negros com o terceiro melhor desempenho dos últimos 11 anos no recorte. A atual equipe ficaria atrás apenas dos times de 2017, quando somou 11 pontos, e de 2014, com nove.>

Vencer, no entanto, significa quebrar um tabu histórico, já que o Vitória nunca venceu o São Paulo na condição de visitante. Em 21 confrontos realizados, foram 18 triunfos dos tricolores e apenas três empates. O último empate, inclusive, ocorreu em 1997, pela Copa Brasil. Desde então, os paulistas emendaram uma sequência de 14 jogos vencendo os baianos.>