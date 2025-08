VELHO CONHECIDO

Thiago Carpini é anunciado por adversário do Vitória na Série A

Treinador assume o Juventude após saída do Vitória e tentará livrar o time gaúcho do rebaixamento

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 15:46

Thiago Carpini comandando o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Juventude oficializou na noite desta segunda-feira (4) a contratação do técnico Thiago Carpini para comandar a equipe na sequência da temporada 2025. Ex-Vitória, o treinador retorna ao Estádio Alfredo Jaconi, onde ganhou projeção nacional em 2023, e é aguardado para iniciar os trabalhos já nesta quarta-feira (6).>

Aos 39 anos, Carpini assume um desafio considerável: o Juventude ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados em 16 jogos. Além disso, a equipe vem de quatro derrotas consecutivas e tem a pior defesa do certame com 35 gols sofridos. >

Thiago Carpini sob o comando do Vitória 1 de 27

Essa será a terceira passagem de um técnico pelo comando do Juventude no Brasileirão. Carpini substitui Cláudio Tencati, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, no último fim de semana. Antes dele, Fábio Matias havia deixado o clube ainda na 9ª rodada. Sob Tencati, o Alviverde teve apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete partidas.>

Com 11 pontos, o Juventude está a quatro do Vasco, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A diretoria aposta no retorno de Carpini para reverter esse cenário e repetir o desempenho que o técnico teve em sua primeira passagem pelo clube, quando conquistou o vice-campeonato da Série B em 2023, garantindo o acesso à elite do futebol nacional.>

Após o sucesso na equipe gaúcha, Carpini foi contratado pelo São Paulo, onde teve uma curta e discreta passagem. Em seguida, assumiu o Vitória no início de 2024 e protagonizou o trabalho mais longevo de sua carreira, com 76 jogos: foram 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas (aproveitamento de 48,8%).>

No Rubro-Negro baiano, ele tirou a equipe da zona de rebaixamento e terminou o Brasileirão 2024 na 11ª colocação, assegurando vaga na Copa Sul-Americana. O ponto alto da campanha foi a sequência invicta de 22 jogos entre o fim da temporada e o início de 2025.>

No entanto, o ano atual foi marcado por decepções: o Vitória foi vice-campeão baiano (perdendo a final para o Bahia) e sofreu eliminações precoces na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana, o que levou à sua demissão no início de julho.>