FUTEBOL

Flamengo tem maior torcida do Nordeste, aponta pesquisa

Com 21,2% da preferência nacional, clube concentra maioria da torcida em todas regiões, menos no Sul

A maior torcida do Brasil está majoritariamente fora de casa. Segundo a pesquisa O GLOBO/Ipsos-Ipec, 63% dos torcedores do Flamengo vivem fora do Sudeste, região onde está localizado o clube. O dado ajuda a explicar por que o Flamengo mantém a liderança nacional com 21,2% da preferência entre os entrevistados. >

No Nordeste, o Flamengo representa 30% da torcida local, mesmo índice observado no Norte e Centro-Oeste juntos. O Sudeste, onde está o Rio de Janeiro, sede do clube, concentra 37%. O Sul tem o menor número de torcedores rubro-negros, com apenas 3%. Ainda assim, o clube é o mais popular em todas as regiões do Brasil, exceto no Sul, onde aparece atrás de Grêmio, Internacional e Corinthians.>