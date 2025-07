FUTEBOL

Torcida se revolta com gastos de 'tadala' e cerveja na conta do Corinthians

Gastos foram pagos com cartões corporativos

Estadão

Publicado em 22 de julho de 2025 às 14:40

Torcida do Corinthians Crédito: Reprodução

A crise administrativa pela qual atravessa o Corinthians ganhou novos capítulos por causa de polêmicas envolvendo despesas de antigas gestões. O Conselho Deliberativo do clube vai dar andamento à investigação dos gastos do ex-presidente Andrés Sanchez em cartão corporativo do clube. >

O Conselho Deliberativo do Corinthians recebe desde 4 de julho ofícios com pedidos de providências após vir à tona o uso indevido do cartão corporativo da Corinthians por Andrés em 2020, quando ele ocupava o cargo de presidente.>

O dirigente gastou R$ 9.416 no cartão do clube durante uma viagem a Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, entre os dias 28 de dezembro de 2020 e 2 de janeiro de 2021, na reta final de seu último mandato na presidência.>

A fatura do cartão de crédito corporativo foi vazada na rede social X (antigo Twitter) pelo perfil @Prmalaoficial, em junho. Andres admitiu os gastos e se justificou alegando também ser dono de uma conta no banco Santander, assim como o clube, e por isso a confusão na hora de fazer os pagamentos. Em contato com o Estadão, ele afirmou ter ressarcido o clube em R$ 15 mil>

Em 19 de julho, o Corinthians registrou boletim de ocorrência após ser constatado o sumiço de registros sobre controle de despesas. A ausência dos documentos foi percebida após Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, ordenar a preservação de todos os documentos correspondentes e de suporte dos últimos sete anos.>

"Vale destacar que no caso específico dos pedidos referentes à análise do uso do cartão de crédito corporativo por Andrés Sanchez, esta presidência do CD está analisando todos os pedidos para verificar a viabilidade de unificação em um só processo, evitando-se decisões contraditórias e buscando-se maior agilidade nas apurações - que deverão ser amplas para analisar também se houve imperícia na fiscalização. Não há nada que deixará de ser apurado, e teremos todas as garantias a fim de preservar a ordem, segurança jurídica e celeridade na questão", diz o comunicado do Conselho Deliberativo.>

A diretoria acredita que os papéis foram subtraídos durante os incidentes de 31 de maio, quando o presidente afastado Augusto Melo apareceu no Parque São Jorge reivindicando o cargo com base em uma decisão tomada pela 1ª Secretária do Conselho Deliberativo, Maria Angela de Sousa Ocampos, que cancelou a reunião que deu andamento ao processo de impeachment contra o dirigente.>

Uma grande confusão tomou conta da sede naquele dia e o Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou ser acionado ao local. Apesar do tumulto, os argumentos de Augusto foram considerados sem base estatutária e Osmar Stabile se manteve na função de presidente interino.>

Augusto Melo foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem dinheiro, furto qualificado pelo abuso de confiança e organização criminosa, crimes aos quais é associado no inquérito policial sobre o Caso Vai de Bet. Ele nega todas as acusações, e sua defesa entrou com pedido de rejeição sumária da denúncia do MP, "em razão das nulidades processuais, direcionamento indevido da investigação e incompetência material".>

POLÊMICA TAMBÉM RESPINGA NA GESTÃO DE DUÍLIO MONTEIRO ALVES>

A polêmica envolvendo despesas indevidas do Corinthians também chegou em Duílio Monteiro Alves, que também faz parte do grupo político de Andres. Nesta terça-feira, o site GE divulgou que o Corinthians bancou gastos pessoais na gestão dirigente, presidente do clube entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023. Segundo a publicação, durante 36 dias de prestação de contas, foram 176 compras declaradas, totalizando R$ 86.524,62.>

A maior parte é referente a alimentação e compras em mercados, mas há também gastos com medicamentos para disfunção erétil, em compra realizada em uma farmácia de Fortaleza, no Ceará, em outubro de 2023. Outras despesas constatadas foram com cerveja, picanha, sorvete, frutas, legumes, água sanitária, amaciante de roupas, detergentes, pizzas, peixes, doces, isqueiros, flores, ração animal, bijuteria feminina e cachorro de pelúcia.>

Em resposta à publicação, Duílio negou veementemente o conhecimentos dos gastos. "Diante da grosseira manipulação de supostas planilhas e faturas da minha gestão, divulgadas em perfis anônimos com objetivo político de assassinar reputações nas redes sociais, requeri ao clube acesso a tais documentos, a fim de que pudesse checar sua veracidade", disse.>