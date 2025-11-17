FUTEBOL

Ex-Vitória aparece com físico irreconhecível em balada

Atleta não joga desde 2024

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Longe dos campos há mais de um ano e ainda sem clube, Luan Guilherme voltou ao centro das conversas nas redes sociais por causa de uma foto recente ao lado de Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador do Vitória, Grêmio e Corinthians chamou atenção por aparecer claramente fora de forma.

A imagem gerou comentários nas redes sociais. "2 anos sem clube... mas esse aí aposentou em 2018", criticou um internauta. "Fora de forma... Já deixou a carreira", escreveu outro. "Luan e Jô, jogadores que se acabaram por causa das noitadas e também porque perderam o foco na própria profissão!", avaliou um torcedor. "Ele ganhou muita grana depois que saiu do Grêmio. Infelizmente nunca mais jogou bola, creio que esse volta mais não. Que tenha juízo na administração da vida pós carreira".

Luan 1 de 7

A última vez em que o meia, hoje com 33 anos, entrou em campo foi em 27 de março de 2024, defendendo o Vitória contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. Desde 2022, ele disputou somente 22 partidas e, mesmo com sondagens no início desta temporada, nenhuma avançou e ele segue sem clube.

Segundo o portal IG, Luan não está aposentado, mas o panorama para 2026 segue indefinido. Pessoas próximas afirmam que Luan ainda pretende retomar a carreira, embora dificuldades pessoais tenham pesado em seu declínio recente.