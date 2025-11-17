Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Vitória aparece com físico irreconhecível em balada

Atleta não joga desde 2024

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 08:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Longe dos campos há mais de um ano e ainda sem clube, Luan Guilherme voltou ao centro das conversas nas redes sociais por causa de uma foto recente ao lado de Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador do Vitória, Grêmio e Corinthians chamou atenção por aparecer claramente fora de forma.

A imagem gerou comentários nas redes sociais. "2 anos sem clube... mas esse aí aposentou em 2018", criticou um internauta. "Fora de forma... Já deixou a carreira", escreveu outro. "Luan e Jô, jogadores que se acabaram por causa das noitadas e também porque perderam o foco na própria profissão!", avaliou um torcedor. "Ele ganhou muita grana depois que saiu do Grêmio. Infelizmente nunca mais jogou bola, creio que esse volta mais não. Que tenha juízo na administração da vida pós carreira".

Luan

Luan apareceu em foto com Ronaldinho Gaúcho por Reprodução
Luan recebe a camisa 7 do Vitória das mãos do presidente do clube, Fábio Mota por VICTOR FERREIRA / ECV
Luan por Victor Ferreira/EC Vitória
Luan em treino no Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Luan jogou no Grêmio por Lucas Uebel/Grêmio
Luan também jogou no Corinthians por Reprodução
Luan também vestiu camisa da Seleção por Reprodução
1 de 7
Luan apareceu em foto com Ronaldinho Gaúcho por Reprodução

A última vez em que o meia, hoje com 33 anos, entrou em campo foi em 27 de março de 2024, defendendo o Vitória contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste. Desde 2022, ele disputou somente 22 partidas e, mesmo com sondagens no início desta temporada, nenhuma avançou e ele segue sem clube.

Segundo o portal IG, Luan não está aposentado, mas o panorama para 2026 segue indefinido. Pessoas próximas afirmam que Luan ainda pretende retomar a carreira, embora dificuldades pessoais tenham pesado em seu declínio recente. 

O contraste com o passado é grande. Protagonista da década anterior, Luan acumulou títulos de peso: foi eleito Rei da América em 2017, levantou Copa do Brasil, Libertadores e Recopa pelo Grêmio e ainda conquistou o ouro olímpico com a seleção brasileira em 2016. 

Leia mais

Imagem - Vitória volta pra zona de rebaixamento após Santos vencer Palmeiras

Vitória volta pra zona de rebaixamento após Santos vencer Palmeiras

Imagem - Kayzer ou Renzo? Quem merece ser o centroavante titular do Vitória?

Kayzer ou Renzo? Quem merece ser o centroavante titular do Vitória?

Imagem - Confira quem são os destaques defensivos de Bahia e Vitória na Série A

Confira quem são os destaques defensivos de Bahia e Vitória na Série A

Mais recentes

Imagem - Pai de Neymar compra marca de Pelé por R$ 95 milhões

Pai de Neymar compra marca de Pelé por R$ 95 milhões
Imagem - Kayzer ou Renzo? Quem merece ser o centroavante titular do Vitória?

Kayzer ou Renzo? Quem merece ser o centroavante titular do Vitória?
Imagem - Tiago tem a melhor temporada de um jogador da base do Bahia desde 2012

Tiago tem a melhor temporada de um jogador da base do Bahia desde 2012

MAIS LIDAS

Imagem - Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)
01

Salvador terá 1º festival de lambreta a partir de terça (18)

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
02

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
03

Hoje, 17 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai