NEGÓCIO MILIONÁRIO

Pai de Neymar compra marca de Pelé por R$ 95 milhões

Anúncio oficial será feito essa semana, segundo portal

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:35

Neymar com camisa de Pelé Crédito: Reprodução

A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, comprou a marca Pelé e deve anunciar oficialmente a aquisição na quarta-feira (19), data simbólica que remete ao milésimo gol do Rei. A informação foi divulgada pelo UOL, em reportagem de Pedro Lopes Guimar e Danilo Lavieri.

Segundo o portal, o acordo foi fechado por cerca de US$ 18 milhões, algo próximo de R$ 95 milhões, pela cotação atual. O valor, porém, não foi confirmado pelas partes envolvidas.

O UOL afirma que a negociação transfere à NR Sports os direitos de uso da marca Pelé em diferentes iniciativas comerciais, embora não detalhe quais ações devem ser desenvolvidas após a compra.

Até o momento, nem os representantes de Pelé nem seus familiares se pronunciaram publicamente sobre a operação.