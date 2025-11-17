Acesse sua conta
Pai de Neymar compra marca de Pelé por R$ 95 milhões

Anúncio oficial será feito essa semana, segundo portal

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:35

Neymar com camisa de Pelé
Neymar com camisa de Pelé Crédito: Reprodução

A NR Sports, empresa de Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, comprou a marca Pelé e deve anunciar oficialmente a aquisição na quarta-feira (19), data simbólica que remete ao milésimo gol do Rei. A informação foi divulgada pelo UOL, em reportagem de Pedro Lopes Guimar e Danilo Lavieri.

Segundo o portal, o acordo foi fechado por cerca de US$ 18 milhões, algo próximo de R$ 95 milhões, pela cotação atual. O valor, porém, não foi confirmado pelas partes envolvidas.

O UOL afirma que a negociação transfere à NR Sports os direitos de uso da marca Pelé em diferentes iniciativas comerciais, embora não detalhe quais ações devem ser desenvolvidas após a compra.

Até o momento, nem os representantes de Pelé nem seus familiares se pronunciaram publicamente sobre a operação.

Pelé, amplamente reconhecido como o maior jogador de futebol da história, morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. Mesmo após sua morte, seu nome segue como um dos ativos mais valiosos do esporte mundial, o que explica o interesse em sua marca.

Tags:

Pele Neymar

