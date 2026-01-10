Relembre como foram as estreias do Vitória nas últimas 10 temporadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:00
Depois de pouco mais de um mês sem ver o time em campo, a torcida do Vitória poderá matar a saudade da equipe neste sábado (9), quando a equipe estrear na temporada contra o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Barradão, pela 1ª rodada do Baianão. Ainda não será o time principal em campo, e sim um time alternativo, mas já vai ser o suficiente para o torcedor aliviar a saudade. E, diante desse retorno, o CORREIO relembra como foram as estreias do Leão nas últimas dez temporadas.
Primeiros jogos do Vitória de 2016 a 2025