O LEÃO TÁ DE VOLTA

Relembre como foram as estreias do Vitória nas últimas 10 temporadas

Time estreia em 2025 neste sábado (10), às 16h, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão

Depois de pouco mais de um mês sem ver o time em campo, a torcida do Vitória poderá matar a saudade da equipe neste sábado (9), quando a equipe estrear na temporada contra o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Barradão, pela 1ª rodada do Baianão. Ainda não será o time principal em campo, e sim um time alternativo, mas já vai ser o suficiente para o torcedor aliviar a saudade. E, diante desse retorno, o CORREIO relembra como foram as estreias do Leão nas últimas dez temporadas.