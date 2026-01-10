Acesse sua conta
Relembre como foram as estreias do Vitória nas últimas 10 temporadas

Time estreia em 2025 neste sábado (10), às 16h, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 08:00

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de pouco mais de um mês sem ver o time em campo, a torcida do Vitória poderá matar a saudade da equipe neste sábado (9), quando a equipe estrear na temporada contra o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Barradão, pela 1ª rodada do Baianão. Ainda não será o time principal em campo, e sim um time alternativo, mas já vai ser o suficiente para o torcedor aliviar a saudade. E, diante desse retorno, o CORREIO relembra como foram as estreias do Leão nas últimas dez temporadas.

Primeiros jogos do Vitória de 2016 a 2025

31/1/2016 - Vitória 3x0 Jacuipense (Arthur Maian, Marinho e Alípio) - Campeonato Baiano por Divulgação/ECV
31/1/2016 - Vitória 3x0 Jacuipense (Arthur Maian, Marinho e Alípio) - Campeonato Baiano por Divulgação/ECV
16/1/2018 - Globo 1x2 Vitória (Ullian Correia e Tréllez) - Copa do Nordeste por André Hiltner/ECV
15/1/2019 - CSA 1x1 Vitória (Nickson) - Copa do Nordeste por Itawi Albuquerque / Estadão Conteúdo
22/1/2020 -22/1/2020 - Vitória 1x0 Jacobina (Nickson) - Campeonato Baiano  por Pietro Carpi/ECV
3/1/2021 - Vitória 1x1 Operário (Vico) - Série B de 2020 por Pietro Carpi/ECV
16/1/2022 - Vitória 1x1 Juazeirense (Guilherme Queiróz) - Campeonato Baiano por Pietro Carpi/ECV
5/1/2023 - Vitória 2x1 Cordino (Rodrigo Andrade e Keven contra) - Fase preliminar da Copa do Nordeste por Pietro Carpi/ECV
17/1/2024 - Jacuipense 0x1 Vitória (Iury Castilho) - Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
11/1/2025 - Vitória 0x0 Barcelona de Ilhéus - Campeonato Baiano por Victor Ferreira/ECV
1 de 10
31/1/2016 - Vitória 3x0 Jacuipense (Arthur Maian, Marinho e Alípio) - Campeonato Baiano por Divulgação/ECV

