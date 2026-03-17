Bahia lança uniforme para a temporada 2026 com homenagem aos 95 anos do clube; veja fotos

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Pedro Carreiro
Publicado em 17 de março de 2026 às 20:29
O Bahia, em parceria com a PUMA Brasil, apresentou, nesta terça-feira (17), o novo uniforme principal para a temporada 2026. A camisa branca, que será utilizada como modelo HOME, faz referência aos 95 anos de fundação do clube e traz como conceito “A Voz do Campeão”. A estreia do novo uniforme está prevista para a partida contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O modelo mantém o branco como cor predominante e traz como principal elemento visual uma faixa azul e vermelha na parte frontal, que atravessa a camisa por baixo do escudo do clube. A gola tem formato assimétrico, com um lado azul e o outro vermelho, padrão que também se repete nos punhos das mangas. Na parte de trás, aparece a frase “A Voz do Campeão” acompanhada do número 95, em referência ao aniversário do Bahia.
Veja o novo uniforme do Bahia
Para a divulgação do uniforme, o clube reuniu ex-jogadores que marcaram época, além de atletas dos elencos masculino e feminino. Participaram do ensaio nomes como Bobô e Zé Carlos, campeões brasileiros em 1988, Baiaco, recordista de partidas com a camisa tricolor, e Cássia Cardoso, sobrinha de Nadinho, integrante do time que conquistou o primeiro título brasileiro do clube, em 1959.
O vídeo de lançamento também contou com a participação de Evaristo de Macedo, técnico mais vencedor da história do Bahia e comandante da conquista do Campeonato Brasileiro de 1988.
Segundo o clube, o novo uniforme também traz mudanças no material utilizado. Pela primeira vez, as camisas produzidas pela PUMA para o Bahia serão confeccionadas com poliéster 100% reciclado, com tecido desenvolvido para oferecer maior respirabilidade e desempenho esportivo.
“Esta nova versão da tradicional camisa branca representa muito mais do que um uniforme. Ela traduz a alma vencedora do Bahia e reafirma o compromisso que temos com nossa história, com a torcida e com o futuro do Esquadrão. ‘A Voz do Campeão’ é um conceito que nasce do orgulho de 95 anos de conquistas, mas também da confiança em tudo o que ainda construiremos juntos. Conseguimos unir tradição, inovação e sustentabilidade em uma peça que carrega identidade e propósito”, afirma Rafael Soares, Diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF.
“A campanha ‘A Voz do Campeão’ exalta a trajetória gloriosa do Bahia em seus 95 anos, um marco de orgulho para todo o estado. Este uniforme é uma homenagem à paixão da torcida tricolor, cuja voz é a energia que nos impulsiona em busca da excelência. Unimos o simbolismo à inovação técnica, apresentando o primeiro uniforme do clube em poliéster 100% reciclado, consolidando o equilíbrio entre alta performance e sustentabilidade”, celebra Luciana Soares, diretora de marketing da PUMA Brasil.
A nova camisa começa a ser vendida nesta quarta-feira (18) nas lojas oficiais do clube, no site do Bahia e nos canais da PUMA. A versão jogador custa R$ 599,99, enquanto o modelo torcedor é comercializado por R$ 369,99. A linha também conta com versão feminina e infantil, com preços a partir de R$ 329,99.