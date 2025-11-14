NINGUÉM PASSA

Confira quem são os destaques defensivos de Bahia e Vitória na Série A

Jean Lucas e Gabriel Baralhas aparecem como líderes de estatísticas defensivas em Bahia e Vitória, respectivamente



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:00

Jean Lucas e Gabriel Baralhas são os destaques defensivos de Bahia e Vitória Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

"Ataque te garante vitórias em jogos, mas defesa te garante títulos”. A frase de Sir Alex Ferguson, técnico multicampeão pelo Manchester United, resume a importância do setor defensivo para clubes de futebol. Preocupados com o modo de se defender de seus times, os técnicos de Bahia e Vitória contam com jogadores responsáveis por garantir a estabilidade da equipe quando precisam barrar as investidas adversárias no Campeonato Brasileiro.

Como um dos times postulantes à Copa Libertadores em 2026, ter uma defesa sólida é um dos objetivos do Bahia na atual campanha da Série A. Atualmente na 5ª colocação, o Tricolor tem a 11ª melhor defesa da competição nacional, com 40 gols sofridos em 33 rodadas. O desempenho preocupa frente ao objetivo do Esquadrão em se classificar diretamente para a fase de grupos do torneio internacional, já que o clube tem a pior defesa entre os sete primeiros times da primeira divisão.

Apesar de zagueiros, laterais e volantes serem comumente relacionados ao setor defensivo de um time de futebol, a realidade é que todos os 10 jogadores de linha são responsáveis pelo sucesso de uma equipe ao se defender, seja pressionando com os homens mais à frente ou desarmando atacantes adversários. No entanto, mesmo com a responsabilidade dividida, há sempre aqueles que se destacam na função de defender.

No Bahia, o volante Jean Lucas é o principal nome da equipe no Campeonato Brasileiro nesse recorte. O camisa seis é o líder de desarmes (52) do Esquadrão na competição, além de ser o jogador tricolor que ganhou mais duelos pelo chão (112) e aquele com mais disputas de bola vencidas (136). Ao lado de Luciano Juba, o volante também é o atleta com mais jogos disputados pelo clube na Série A desta temporada, com 30 aparições.

A recorrência em campo foi pontuada por Ceni, que reconheceu a necessidade de descansar o jogador para frear uma queda de rendimento de uma peça importante. “Jean é mais de proteção de bola. Fiquei na dúvida sobre começar ou não com Jean. Para jogos fora de casa faz muita diferença, mas ele caiu um pouco de produção nos últimos jogos, é notório, mas eu preciso de cinco jogadores que acabem o jogo. Ele normalmente é um deles”, comentou.

Dentre os zagueiros da equipe, é David Duarte quem lidera mais estatísticas defensivas da equipe, sendo o jogador tricolor com mais cortes (153) e duelos aéreos ganhos (73). Juba também é figura importante defensivamente, já que é o líder em interceptações (32), além de ser o segundo com mais desarmes (44). No ataque, Ademir aparece como segundo do time com mais duelos ganhos pelo chão (109) e o terceiro que mais ganha disputas de bola (124).

Retaguarda rubro-negra

Para o Leão da Barra, que segue lutando contra o rebaixamento, contar com uma defesa sólida nas últimas rodadas do campeonato é essencial para assegurar a permanência na Série A. Atual 16º colocado, com 35 pontos, o Vitória possui apenas a 14ª melhor defesa da competição, com 47 gols sofridos, média de 1,4 gol por partida. O único alívio é que o desempenho defensivo ainda é superior ao de todas as equipes que estão dentro da zona de rebaixamento.

Fazendo jus à fama de jogador raçudo entre a torcida, o grande destaque defensivo do clube no Brasileirão é o volante Gabriel Baralhas. O camisa 44 lidera o elenco em desarmes (42) e interceptações (29), além de ser o segundo atleta com mais disputas de bola vencidas (110). Todos esses números foram alcançados em apenas 23 jogos na competição.

Muitos torcedores rubro-negros podem não imaginar, mas outro nome que se destaca nos indicadores defensivos é Erick. O camisa 33 lidera o time em duelos pelo chão ganhos (110) e em disputas de bola vencidas (116). Seus números cresceram sobretudo nas últimas rodadas, já que o atacante de origem vem atuando improvisado como ala-direito, devido às ausências de Raúl Cáceres e Claudinho.

“O Erick não é ambidestro, difícil um canhoto ser ambidestro, mas ele já está acostumado a defender o corredor direito. E mesmo como ponta ele voltava para fechar a linha. Eu brinco e chamo ele de Cafu. Mas ele só ganha, em outras equipes o coringa sai na frente dos outros”, comentou o técnico Jair Ventura sobre a versatilidade e compromisso defensivo de Erick.