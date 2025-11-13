Alerrandro é indicado ao prêmio Puskas por golaço marcado pelo Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:13
O golaço de bicicleta marcado por Alerrandro, quando ainda defendia o Vitória, rendeu ao atacante uma indicação ao Prêmio Puskás 2025, entregue ao gol mais bonito da temporada no futebol mundial. A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicados aos prêmios Puskás e Marta, que serão concedidos na cerimônia do The Best 2025.
O lance que colocou o nome de Alerrandro entre os melhores do mundo aconteceu em 19 de agosto de 2024, no empate em 2x2 contra o Cruzeiro, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante acertou uma bicicleta espetacular da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais lembrados da temporada do futebol brasileiro.
Durante sua passagem pelo Leão da Barra, em 2024, Alerrandro disputou 52 partidas, marcou 21 gols e deu sete assistências. No Brasileirão, foi artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O desempenho chamou atenção do exterior, e após o término do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou se transferindo para o CSKA Moscou.
Gol marcado por Alerrandro foi indicado ao prêmio Puskas
Na premiação masculina, o Brasil também é representado por Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, indicado pelo gol marcado diante do Borussia Dortmund, na Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025.
No futebol feminino, a lendária Marta volta a disputar o prêmio que leva seu nome, o Prêmio Marta, dedicado ao gol mais bonito da temporada entre as mulheres. A Rainha concorre com o lance em que marcou diante do Kansas City Current, com a camisa do Orlando Pride, em 17 de novembro de 2024.