GOL DE PLACA

Alerrandro é indicado ao prêmio Puskas por golaço marcado pelo Vitória

Ex-atacante do Leão concorre ao prêmio com golaço de bicicleta contra o Cruzeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:13

Alerrandro foi o artilheiro do Leão em 2024, com 15 gols Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O golaço de bicicleta marcado por Alerrandro, quando ainda defendia o Vitória, rendeu ao atacante uma indicação ao Prêmio Puskás 2025, entregue ao gol mais bonito da temporada no futebol mundial. A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicados aos prêmios Puskás e Marta, que serão concedidos na cerimônia do The Best 2025.

O lance que colocou o nome de Alerrandro entre os melhores do mundo aconteceu em 19 de agosto de 2024, no empate em 2x2 contra o Cruzeiro, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante acertou uma bicicleta espetacular da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, em um dos gols mais lembrados da temporada do futebol brasileiro.

Durante sua passagem pelo Leão da Barra, em 2024, Alerrandro disputou 52 partidas, marcou 21 gols e deu sete assistências. No Brasileirão, foi artilheiro da competição, com 15 gols, empatado com Yuri Alberto. O desempenho chamou atenção do exterior, e após o término do empréstimo junto ao RB Bragantino, o Vitória tentou mantê-lo, mas o jogador acabou se transferindo para o CSKA Moscou.

Gol marcado por Alerrandro foi indicado ao prêmio Puskas 1 de 18

Na premiação masculina, o Brasil também é representado por Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, indicado pelo gol marcado diante do Borussia Dortmund, na Copa do Mundo de Clubes, em junho de 2025.

No futebol feminino, a lendária Marta volta a disputar o prêmio que leva seu nome, o Prêmio Marta, dedicado ao gol mais bonito da temporada entre as mulheres. A Rainha concorre com o lance em que marcou diante do Kansas City Current, com a camisa do Orlando Pride, em 17 de novembro de 2024.

Indicados ao Prêmio Puskás

Alerrandro (Vitória x Cruzeiro – 19/08/2024)

Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia – 18/05/2025)

Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders – 31/07/2025)

Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia – 11/05/2025)

Amr Nasser (Al Ahly x Pharco – 17/04/2025)

Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas – 16/04/2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – 21/06/2025)

Declan Rice (Arsenal x Real Madrid – 08/04/2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema – 09/03/2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor – 09/02/2025)

Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona – 15/05/2025)

Indicadas ao Prêmio Marta