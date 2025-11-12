Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira quais serão as punições da CBF para os clubes que descumprirem o fair play financeiro

Clubes podem até ser rebaixados em casos extremos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:34

Ofício enviado à CBF foi assinado por nove clubes
Sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, na noite da última terça-feira (11), a primeira versão do Fair Play Financeiro, sistema que promete transformar a gestão econômica dos clubes brasileiros. O anúncio aconteceu no Rio de Janeiro, durante a última reunião do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela elaboração do regulamento.

Os participantes do GT, que reúne 77 clubes, federações e representantes do setor, terão até o dia 14 de novembro para enviar sugestões. A versão final do texto será publicada em 26 de novembro, e a implementação do modelo está prevista para janeiro de 2026.

Segundo o diretor executivo da CBF e relator do grupo, Helder Melillo, cerca de 80% das contribuições apresentadas pelos participantes foram incorporadas ao texto preliminar. Ele destacou que o processo de construção foi marcado pelo diálogo e pela colaboração entre as partes.

“O novo regulamento reflete, em grande parte, as propostas apresentadas pelos clubes e federações. A CBF está aberta para atuar junto às instâncias competentes nos pontos que ultrapassam o escopo de atuação da entidade”, afirmou Melillo.

Ranking das camisas mais caras da Série A do Brasileirão

Flamengo - R$ 700 (authentic) / R$ 400 (jogo) / R$ 200 (torcedor) por Divulgação
Corinthians - R$ 665 (jogador) / R$ 332,50 (torcedor) por Divulgação
Bahia - $500 (jogador) / R$ 320 (torcedor) por Divulgação
Internacional - R$ 500 (jogador) / R$ 400 (torcedor) por Divulgação
Santos - R$ 500 (jogador) / R$ 400 (torcedor) por Divulgação
São Paulo - R$ 500 (jogador) / R$ 350 (torcedor) por Divulgação
Palmeiras - R$ 500 (jogador) / R$ 370 (torcedor) / R$ 180 (estádio) por Divulgação
Fluminense - R$ 470 (jogador) / R$ 370 (torcedor) por Divulgação
Grêmio - R$ 470 (atleta) / R$ 360 (classic) por Divulgação
Sport - R$ 450 (jogador) / R$ 370 (torcedor) por Divulgação
Atlético-MG - R$ 400 por Divulgação
Botafogo - R$ 400 por Divulgação
Cruzeiro - R$ 400 por Divulgação
Vasco - R$ 390 por Divulgação
Fortaleza - R$ 350 (Plus) / R$ 330 por Divulgação
Ceará - R$ 340 (jogador) / R$ 240 (poder alvinegro) por Divulgação
RB Bragantino - R$ 300 por Divulgação
Juventude - R$ 300 por Divulgação
Vitória - R$ 300 por Divulgação
Mirassol - R$ 290 por Divulgação
1 de 20
Flamengo - R$ 700 (authentic) / R$ 400 (jogo) / R$ 200 (torcedor) por Divulgação

O Sistema de Sustentabilidade Financeira será estruturado em quatro pilares principais:

  • Controle de dívidas em atraso;
  • Equilíbrio operacional;
  • Gestão de custos com elenco;
  • Controle de endividamento de curto prazo.

Os temas mais debatidos pelo grupo foram pagamentos em atraso e padronização contábil, que apareceram, respectivamente, 12 e 10 vezes nas propostas enviadas. Entre as medidas específicas para clubes em recuperação judicial, o texto prevê limitação de folha salarial e restrições na janela de transferências, como forma de garantir equilíbrio financeiro.

LEIA MAIS 

Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra

Brasileirão terá impedimento semiautomático da Premier League em 2026

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Com Bahia e Vitória no top-10, confira o ranking de ocupação dos estádios da Série A

Escalonamento das punições

A CBF definiu um sistema progressivo de punições para as equipes que descumprirem as regras do Fair Play Financeiro. As penalidades aumentam a cada reincidência:

  • Primeira violação: o clube deve apresentar um plano de ação corretiva;
  • Advertência pública;
  • Multa financeira;
  • Retenção de receitas;
  • Proibição de registrar novos atletas (transfer ban);
  • Perda de pontos no campeonato;
  • Rebaixamento de divisão;
  • Cassação ou não concessão da licença de clube.

Ranking dos planos de sócio torcedor mais caros da Série A

1º Atlético-MG: Plano Galo na Veia Premium - R$ 2.000 por Shutterstock
2º Palmeiras: Plano Diamante - R$ 817,12 por Divulgação Palmeiras
3º Grêmio: Plano Gold Central - R$ 525 por Divulgação/Grêmio
4º Corinthians: Plano Fiel Minha Cadeira - R$ R$ 520  por DIvulgação
5º Bahia: Plano Esquadrão na Fonte Lounge Premium - R$ 400  por Esporte Clube Bahia/Divulgação
6º Flamengo: Plano Nação Maraca 1 - R$ 325,40 por Divulgação
7º Santos: Plano Diamond - R$ 320 por Divulgação
8º Fortaleza: Plano Leão do Pici - R$ 318,90 por Divulgação
9º Bragantino: Plano Asas Platina - R$ 270 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
10º São Paulo: Plano Diamante - R$ 249,90 por Divulgação
11º Botafogo: Plano Glorioso - R$ 239,90 por Divulgação
12º Ceará: Plano Vovô de Ouro - R$ 230 por Divulgação
13º Vasco: Plano 5 estrelas - R$ 209,98 por Reprodução
14º Sport: Plano Sócio 87 - R$ 189,90 por Divulgação
14º Cruzeiro: Plano Cabuloso Max - R$ 189,90 por Reprodução
16º Internacional: Plano Carteira Vermelha - R$ 175 por Divulgação
17º Vitória: Plano Sou Leão da Barra - R$168  por VICTOR FERREIRA / ECV
18º Fluminense: Sócio do Flu Cadeira 100% - R$ - 160 por Marina Garcia/Fluminense FC
19º Juventude: Plano Jaconero Black - R$ 150 por Divulgação/Juventude
1 de 19
1º Atlético-MG: Plano Galo na Veia Premium - R$ 2.000 por Shutterstock

Modelo inspirado na Europa, mas adaptado ao Brasil

De acordo com a CBF, o modelo brasileiro se baseia nas práticas de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, porém com adaptações à realidade nacional. O diretor da CBF Academy, Caio Rezende, explicou que o maior desafio foi equilibrar o rigor financeiro com a flexibilidade necessária ao contexto econômico dos clubes brasileiros.

“Estudamos profundamente os grandes modelos europeus, mas buscamos criar algo que fizesse sentido aqui. O objetivo é garantir sustentabilidade, evitar gastos acima das receitas e atrair investimentos sem engessar a gestão”, afirmou Rezende.

Mais recentes

Imagem - Melhoria na arbitragem? Comissão do Senado aprova Lei de profissionalização de árbitros

Melhoria na arbitragem? Comissão do Senado aprova Lei de profissionalização de árbitros
Imagem - Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra

Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra
Imagem - Conselho de esporte de Salvador abre edital para preencher vagas; confira

Conselho de esporte de Salvador abre edital para preencher vagas; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha