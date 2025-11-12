NOVAS REGRAS

Confira quais serão as punições da CBF para os clubes que descumprirem o fair play financeiro

Clubes podem até ser rebaixados em casos extremos

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:34

Sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou, na noite da última terça-feira (11), a primeira versão do Fair Play Financeiro, sistema que promete transformar a gestão econômica dos clubes brasileiros. O anúncio aconteceu no Rio de Janeiro, durante a última reunião do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela elaboração do regulamento.

Os participantes do GT, que reúne 77 clubes, federações e representantes do setor, terão até o dia 14 de novembro para enviar sugestões. A versão final do texto será publicada em 26 de novembro, e a implementação do modelo está prevista para janeiro de 2026.

Segundo o diretor executivo da CBF e relator do grupo, Helder Melillo, cerca de 80% das contribuições apresentadas pelos participantes foram incorporadas ao texto preliminar. Ele destacou que o processo de construção foi marcado pelo diálogo e pela colaboração entre as partes.

“O novo regulamento reflete, em grande parte, as propostas apresentadas pelos clubes e federações. A CBF está aberta para atuar junto às instâncias competentes nos pontos que ultrapassam o escopo de atuação da entidade”, afirmou Melillo.

O Sistema de Sustentabilidade Financeira será estruturado em quatro pilares principais:

Controle de dívidas em atraso;

Equilíbrio operacional;

Gestão de custos com elenco;

Controle de endividamento de curto prazo.

Os temas mais debatidos pelo grupo foram pagamentos em atraso e padronização contábil, que apareceram, respectivamente, 12 e 10 vezes nas propostas enviadas. Entre as medidas específicas para clubes em recuperação judicial, o texto prevê limitação de folha salarial e restrições na janela de transferências, como forma de garantir equilíbrio financeiro.

Escalonamento das punições

A CBF definiu um sistema progressivo de punições para as equipes que descumprirem as regras do Fair Play Financeiro. As penalidades aumentam a cada reincidência:

Primeira violação: o clube deve apresentar um plano de ação corretiva;

Advertência pública;

Multa financeira;

Retenção de receitas;

Proibição de registrar novos atletas (transfer ban);

Perda de pontos no campeonato;

Rebaixamento de divisão;

Cassação ou não concessão da licença de clube.

Modelo inspirado na Europa, mas adaptado ao Brasil

De acordo com a CBF, o modelo brasileiro se baseia nas práticas de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França, porém com adaptações à realidade nacional. O diretor da CBF Academy, Caio Rezende, explicou que o maior desafio foi equilibrar o rigor financeiro com a flexibilidade necessária ao contexto econômico dos clubes brasileiros.