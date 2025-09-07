Acesse sua conta
Com Bahia e Vitória no top-10, confira o ranking de ocupação dos estádios da Série A

Esquadrão ocupa o quinto lugar, enquanto o Leão da Barra é o oitavo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:00

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

No futebol, duas métricas ajudam a entender a força das torcidas: a média de público e a taxa de ocupação dos estádios. A primeira mostra quantos torcedores comparecem, em média, a cada jogo. Já a segunda mede a proporção de cadeiras ocupadas em relação à capacidade total da arena. Assim, é possível que um clube leve mais gente ao estádio, mas outro consiga ser mais eficiente em encher suas arquibancadas.

Taxa de ocupação e média de público das equipes da Série A

Em 11 jogos como mandante, o Corinthians tem uma taxa de ocupação do estádio de 81,9% e uma média de público de 40.050 por DIvulgação
Em 11 jogos como mandante, o Flamengo tem uma taxa de ocupação do estádio de 78% e uma média de público de 57.40 por Reprodução
Em 10 jogos como mandante, o Palmeiras tem uma taxa de ocupação do estádio de 77,1% e uma média de público de 31.801 por Instagram/@manchaverdetorcida
Em 12 jogos como mandante, o Cruzeiro tem uma taxa de ocupação do estádio de 72,4% e uma média de público de 43.509 por Reprodução
Em 10 jogos como mandante, o Bahia tem uma taxa de ocupação do estádio de 75,9% e uma média de público de 37.111 por Marcelo Malaquias/EC Bahia
Em 10 jogos como mandante, o Santos tem uma taxa de ocupação do estádio de 68,5% e uma média de público de 19.855 por Divulgação
Em 10 jogos como mandante, o Sport tem uma taxa de ocupação do estádio de 66,6% e uma média de público de 17.551 por Divulgação
Em 11 jogos como mandante, o Vitória tem uma taxa de ocupação do estádio de 61,3% e uma média de público de 18.863 por Victor Ferreira/EC Vitória
Em 9 jogos como mandante, o Vasco tem uma taxa de ocupação do estádio de 60,3% e uma média de público de 19.331 por Reprodução
Em 11 jogos como mandante, o São Paulo tem uma taxa de ocupação do estádio de 54,3% e uma média de público de 36.243 por Divulgação
Em 11 jogos como mandante, o Ceará tem uma taxa de ocupação do estádio de 53,5% e uma média de público de 32.031 por Divulgação
Em 8 jogos como mandante, o Atlético MG tem uma taxa de ocupação do estádio de 51,3% e uma média de público de 26.672 por Divulgação
Em 11 jogos como mandante, o Internacional tem uma taxa de ocupação do estádio de 43,7% e uma média de público de 21.895 por Divulgação
Em 10 jogos como mandante, o Grêmio tem uma taxa de ocupação do estádio de 39,6% e uma média de público de 21.844 por Divulgação
Em 10 jogos como mandante, o Botafogo tem uma taxa de ocupação do estádio de 39,6% e uma média de público de 17.665 por Divulgação
Em 8 jogos como mandante, o Fluminense tem uma taxa de ocupação do estádio de 37,4% e uma média de público de 27.543 por Divulgação
Em 11 jogos como mandante, o Bragantino tem uma taxa de ocupação do estádio de 35,9% e uma média de público de 4.340 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Em 11 jogos como mandante, o Juventude tem uma taxa de ocupação do estádio de 34,8% e uma média de público de 6.933 por Divulgação/Juventude
Em 10 jogos como mandante, o Fortaleza tem uma taxa de ocupação do estádio de 32,3% e uma média de público de 19.226 por Divulgação
Em 10 jogos como mandante, o Mirassol tem uma taxa de ocupação do estádio de 31,9% e uma média de público de 4.790 por Divulgação/Mirassol
1 de 20
Em 11 jogos como mandante, o Corinthians tem uma taxa de ocupação do estádio de 81,9% e uma média de público de 40.050 por DIvulgação

Esse é o caso de Cruzeiro e Palmeiras na Série A. o time mineiro tem o segundo maior público total da competição, com 522.419 torcedores em 12 jogos (média de 43.509), mas apresenta uma taxa de ocupação de 72,4%. Já o Verdão, com público total menor — 318.012 em 10 partidas (média de 31.801) — alcança uma lotação mais alta, de 77,1%. Importante destacar que os números consideram apenas os torcedores mandantes, sem incluir visitantes.

A dupla Ba-Vi também ocupa posição de destaque no ranking de lotação dos estádios do Brasileirão. O Esquadrão de Aço levou 371.111 tricolores à Fonte Nova em 10 jogos (média de 37.111), registrando 75,9% de ocupação — a quinta maior da Série A. Já o Vitória, empurrado por 207.496 rubro-negros no Barradão em 11 partidas (média de 18.863), garantiu uma taxa de 61,3%, a oitava melhor.

