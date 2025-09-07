CASA SEMPRE CHEIA

Com Bahia e Vitória no top-10, confira o ranking de ocupação dos estádios da Série A

Esquadrão ocupa o quinto lugar, enquanto o Leão da Barra é o oitavo

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14:00

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

No futebol, duas métricas ajudam a entender a força das torcidas: a média de público e a taxa de ocupação dos estádios. A primeira mostra quantos torcedores comparecem, em média, a cada jogo. Já a segunda mede a proporção de cadeiras ocupadas em relação à capacidade total da arena. Assim, é possível que um clube leve mais gente ao estádio, mas outro consiga ser mais eficiente em encher suas arquibancadas.

Esse é o caso de Cruzeiro e Palmeiras na Série A. o time mineiro tem o segundo maior público total da competição, com 522.419 torcedores em 12 jogos (média de 43.509), mas apresenta uma taxa de ocupação de 72,4%. Já o Verdão, com público total menor — 318.012 em 10 partidas (média de 31.801) — alcança uma lotação mais alta, de 77,1%. Importante destacar que os números consideram apenas os torcedores mandantes, sem incluir visitantes.

A dupla Ba-Vi também ocupa posição de destaque no ranking de lotação dos estádios do Brasileirão. O Esquadrão de Aço levou 371.111 tricolores à Fonte Nova em 10 jogos (média de 37.111), registrando 75,9% de ocupação — a quinta maior da Série A. Já o Vitória, empurrado por 207.496 rubro-negros no Barradão em 11 partidas (média de 18.863), garantiu uma taxa de 61,3%, a oitava melhor.

Na parte de cima do ranking, Corinthians e Flamengo confirmam a força de suas massas. O Timão contou com 440.553 torcedores em 11 jogos (média de 40.050), lotando a Neo Química Arena em 81,9%. O Flamengo, por sua vez, lidera o público total, com 631.149 rubro-negros no Maracanã em 11 jogos (média de 57.402) — taxa de ocupação de 78%.

No outro extremo, Mirassol e Fortaleza aparecem entre os lanternas do ranking. O clube paulista, em grande campanha no ano do centenário, levou 47.899 torcedores em 10 jogos no Maião (média de 4.790), com ocupação de apenas 31,9%. Já o Leão do Pici, em temporada bem abaixo das últimas, registrou 192.261 torcedores na Arena Castelão em 10 jogos (média de 19.226), com ocupação de 32,3%.