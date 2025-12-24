Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dupla BaVi ganha posições no novo ranking de clubes da CBF; confira top 20

Resultados colocam Federação Baiana mais próxima da Federação do Ceará, líder do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:22

BAVI
BAVI Crédito: Divulgação

A Bahia aparece como um dos principais destaques do Ranking Nacional de Clubes e Federações divulgado pela CBF para a temporada 2026. Impulsionados pela boa fase de Bahia e Vitória, os clubes do estado avançaram posições e ajudaram a Federação Bahiana de Futebol (FBF) a reduzir de forma significativa a diferença para o Ceará na disputa pela liderança do Nordeste.

No recorte das federações, São Paulo segue na ponta, à frente do Rio de Janeiro. A principal mudança no top-10 foi Minas Gerais retomando o terceiro lugar, que estava com o Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a FBF surge como a maior ameaça à hegemonia da Federação Cearense de Futebol (FCF), que ainda lidera a região com 24.954 pontos, mas vê a vantagem diminuir - a baiana está com 23.642 pontos. 

O cenário esportivo projetado para 2026 favorece a Bahia. Enquanto o futebol cearense sofreu com os rebaixamentos simultâneos de Ceará e Fortaleza para a Série B, o estado baiano vive um momento de ascensão. Bahia e Vitória garantiram permanência na Série A, e o Tricolor ainda assegurou vaga na Copa Libertadores, fator que pesa diretamente no cálculo da CBF, baseado no desempenho nas divisões superiores.

Ba-Vi sobe no ranking e reforça protagonismo estadual

Entre os clubes, o avanço do Ba-Vi chama atenção. O Bahia ganhou duas posições e aparece em 9º lugar no ranking nacional, consolidando-se no top-10. O Vitória também evoluiu, subindo três colocações e fechando a lista dos 20 melhores clubes do país, em 20º.

O desempenho dos dois principais representantes do estado contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento da FBF, que projeta um salto ainda maior no próximo ciclo do ranking.

Flamengo lidera; Corinthians ultrapassa Palmeiras

No cenário nacional, o Flamengo manteve a liderança do Ranking de Clubes da CBF pelo sexto ano consecutivo, sustentado principalmente pelo título do Brasileirão de 2025. A grande mudança no topo foi o Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil e saltou para a vice-liderança, ultrapassando o Palmeiras.

O Atlético-MG ganhou uma posição e assumiu o quarto lugar, enquanto o São Paulo caiu três e agora aparece em quinto. Vice da Copa do Brasil, o Vasco foi outro destaque positivo, com um salto de cinco posições para entrar no top-10.

Veja o top 20: 

Ranking de clubes da CBF

1 - Flamengo (-) por Reprodução | Instagram
2 - Corinthians (+2) por Marco Galvão / Corinthians
3 - Palmeiras (- 1) por Reprodução/Instagram
4 - Atlético-MG (+1) por Pedro Souza/Atlético-MG
5 - São Paulo (-3) por Diviulgação/São Paulo
6 - Fluminense (+1) por Lucas Merçon/Fluminense
7 - Botafogo (+1) por Vítor Silva/Botafogo
8 - Athletico (-2) por Divulgação
9 - Bahia (+2) por Letícia Martins/EC Bahia
10 - Vasco (+5) por Divulgação/Vasco
11 - Cruzeiro (+8) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12 - Grêmio (-2) por Lucas Uebel/Grêmio
13 - Fortaleza (-4) por Divulgação
14 - Internacional (-2) por Reprodução
15 - Red Bull Bragantino (-1) por Reprodução
16 - Santos (-) por Divulgação/Santos
17 - Juventude (+1) por Reprodução
18 - Atlético-GO (-1) por Bruno Corsino/ACG
19 - América-MG (-6) por Reprodução
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
20 - Vitória (+3) por Reprodução/Redes sociais
1 de 21
1 - Flamengo (-) por Reprodução | Instagram

Como funciona o ranking

O Ranking Nacional da CBF leva em conta os resultados dos clubes em competições nacionais nos últimos cinco anos, atribuindo maior peso às campanhas mais recentes. A metodologia explica por que o bom momento do Ba-Vi e a presença na elite colocam a Bahia em posição estratégica para assumir, em breve, a liderança regional.

Tags:

Bahia Vitória

Mais recentes

Imagem - Bahia renova contrato com 19 atletas visando a temporada 2026

Bahia renova contrato com 19 atletas visando a temporada 2026
Imagem - Vitória pode fazer em 2026 até 13 jogos a menos que neste ano

Vitória pode fazer em 2026 até 13 jogos a menos que neste ano
Imagem - Com calendário cheio, Bahia pode fazer até 77 jogos em 2026

Com calendário cheio, Bahia pode fazer até 77 jogos em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
02

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
03

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
04

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante