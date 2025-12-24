EM ALTA

Dupla BaVi ganha posições no novo ranking de clubes da CBF; confira top 20

Resultados colocam Federação Baiana mais próxima da Federação do Ceará, líder do Nordeste

Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:22

BAVI Crédito: Divulgação

A Bahia aparece como um dos principais destaques do Ranking Nacional de Clubes e Federações divulgado pela CBF para a temporada 2026. Impulsionados pela boa fase de Bahia e Vitória, os clubes do estado avançaram posições e ajudaram a Federação Bahiana de Futebol (FBF) a reduzir de forma significativa a diferença para o Ceará na disputa pela liderança do Nordeste.

No recorte das federações, São Paulo segue na ponta, à frente do Rio de Janeiro. A principal mudança no top-10 foi Minas Gerais retomando o terceiro lugar, que estava com o Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a FBF surge como a maior ameaça à hegemonia da Federação Cearense de Futebol (FCF), que ainda lidera a região com 24.954 pontos, mas vê a vantagem diminuir - a baiana está com 23.642 pontos.

O cenário esportivo projetado para 2026 favorece a Bahia. Enquanto o futebol cearense sofreu com os rebaixamentos simultâneos de Ceará e Fortaleza para a Série B, o estado baiano vive um momento de ascensão. Bahia e Vitória garantiram permanência na Série A, e o Tricolor ainda assegurou vaga na Copa Libertadores, fator que pesa diretamente no cálculo da CBF, baseado no desempenho nas divisões superiores.

Ba-Vi sobe no ranking e reforça protagonismo estadual

Entre os clubes, o avanço do Ba-Vi chama atenção. O Bahia ganhou duas posições e aparece em 9º lugar no ranking nacional, consolidando-se no top-10. O Vitória também evoluiu, subindo três colocações e fechando a lista dos 20 melhores clubes do país, em 20º.

O desempenho dos dois principais representantes do estado contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento da FBF, que projeta um salto ainda maior no próximo ciclo do ranking.

Flamengo lidera; Corinthians ultrapassa Palmeiras

No cenário nacional, o Flamengo manteve a liderança do Ranking de Clubes da CBF pelo sexto ano consecutivo, sustentado principalmente pelo título do Brasileirão de 2025. A grande mudança no topo foi o Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil e saltou para a vice-liderança, ultrapassando o Palmeiras.

O Atlético-MG ganhou uma posição e assumiu o quarto lugar, enquanto o São Paulo caiu três e agora aparece em quinto. Vice da Copa do Brasil, o Vasco foi outro destaque positivo, com um salto de cinco posições para entrar no top-10.

Veja o top 20:

Ranking de clubes da CBF 1 de 21

Como funciona o ranking