Dupla BaVi ganha posições no novo ranking de clubes da CBF; confira top 20

Carol Neves
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:22
A Bahia aparece como um dos principais destaques do Ranking Nacional de Clubes e Federações divulgado pela CBF para a temporada 2026. Impulsionados pela boa fase de Bahia e Vitória, os clubes do estado avançaram posições e ajudaram a Federação Bahiana de Futebol (FBF) a reduzir de forma significativa a diferença para o Ceará na disputa pela liderança do Nordeste.
No recorte das federações, São Paulo segue na ponta, à frente do Rio de Janeiro. A principal mudança no top-10 foi Minas Gerais retomando o terceiro lugar, que estava com o Rio Grande do Sul. Já no Nordeste, a FBF surge como a maior ameaça à hegemonia da Federação Cearense de Futebol (FCF), que ainda lidera a região com 24.954 pontos, mas vê a vantagem diminuir - a baiana está com 23.642 pontos.
O cenário esportivo projetado para 2026 favorece a Bahia. Enquanto o futebol cearense sofreu com os rebaixamentos simultâneos de Ceará e Fortaleza para a Série B, o estado baiano vive um momento de ascensão. Bahia e Vitória garantiram permanência na Série A, e o Tricolor ainda assegurou vaga na Copa Libertadores, fator que pesa diretamente no cálculo da CBF, baseado no desempenho nas divisões superiores.
Ba-Vi sobe no ranking e reforça protagonismo estadual
Entre os clubes, o avanço do Ba-Vi chama atenção. O Bahia ganhou duas posições e aparece em 9º lugar no ranking nacional, consolidando-se no top-10. O Vitória também evoluiu, subindo três colocações e fechando a lista dos 20 melhores clubes do país, em 20º.
O desempenho dos dois principais representantes do estado contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento da FBF, que projeta um salto ainda maior no próximo ciclo do ranking.
Flamengo lidera; Corinthians ultrapassa Palmeiras
No cenário nacional, o Flamengo manteve a liderança do Ranking de Clubes da CBF pelo sexto ano consecutivo, sustentado principalmente pelo título do Brasileirão de 2025. A grande mudança no topo foi o Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil e saltou para a vice-liderança, ultrapassando o Palmeiras.
O Atlético-MG ganhou uma posição e assumiu o quarto lugar, enquanto o São Paulo caiu três e agora aparece em quinto. Vice da Copa do Brasil, o Vasco foi outro destaque positivo, com um salto de cinco posições para entrar no top-10.
Veja o top 20:
Ranking de clubes da CBF
Como funciona o ranking
O Ranking Nacional da CBF leva em conta os resultados dos clubes em competições nacionais nos últimos cinco anos, atribuindo maior peso às campanhas mais recentes. A metodologia explica por que o bom momento do Ba-Vi e a presença na elite colocam a Bahia em posição estratégica para assumir, em breve, a liderança regional.