Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador

Serviço ficou 4,74% mais caro na Região Metropolitana de Salvador em um mês

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:00

Levantamento do IBGE revela alta do serviço na capital e RMS
Levantamento do IBGE revela alta do serviço na capital e RMS Crédito: Shutterstock

Se você percebeu o aumento dos preços das corridas por aplicativos em Salvador e na Região Metropolitana, saiba que não está sozinho. O serviço está 41,1% mais caro na localidade, em comparação com dezembro do ano passado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consultados pelo CORREIO. 

As corridas por aplicativos só não estão mais caras do que o preço do café na Região Metropolitana de Salvador. Enquanto o café ficou 45,63% mais caro nos últimos 12 meses na região, as corridas acumulam pouco mais de 41% de alta. Isso significa que uma viagem em aplicativo que custava R$ 50 em dezembro do ano passado, passou a custar R$ 70,55 no final deste ano. 

A supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros, explica que os preços das viagens costumam aumentar na alta temporada, com o crescimento da demanda. "Existe uma sazonalidade muito consistente dos preços do transporte por aplicativo, com aumentos em dezembro e quedas em janeiro. Desde que o item passou a ser pesquisado, isso só não ocorreu em 2022", afirma. 

O aumento da RMS é o quinto mais significativo entre todas as regiões pesquisadas pelo instituto, ficando atrás somente de Porto Alegre (74,76%), Brasília (64,26%), Rio de Janeiro (49,51%) e Recife (47,23%). A média nacional é de 45,38%. 

O IPCA-15, que analisa os preços praticados entre 14 de novembro a 12 de dezembro, indica aumento de 4,74% nas corridas por aplicativos solicitadas em Salvador. 

Em Salvador, taxistas estão autorizados a aplicar a tarifa da bandeira 2 - mais cara - durante todo o mês de dezembro. A Associação Geral dos Taxistas (AGT) explica que a medida tem como objetivo atender o aumento da demanda do fluxo de turistas no período. "A legislação prevê a cobrança em horários específicos durante o ano, mas o mês de dezembro é permitido em qualquer horário e destino", informa.

O valor da Bandeira 1 corresponde a R$ 3,09 enquanto a Bandeira 2 é tarifada em R$ 4,33. A bandeira é a taxa variável calculada pelo taxímetro, que considera tempo e distância percorrida durante a corrida. Já a bandeirada - valor inicial da corrida - permanece em R$ 6,19.

