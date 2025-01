GORDOFOBIA

Cantora processa aplicativo após motorista negar corrida por ela 'não caber no carro'

Homem teria travado as portas e impedido que ela entrasse no veículo

A rapper Dank Demoss ficou indignada com um motorista por aplicativo da plataforma Lyft. Ela procurou a justiça e abriu um processo após o homem cancelar a corrida por ela ser grande demais para entrar no carro dele.>

Dank, que revelou pesar cerca de 220 kg, disse que o homem chegou em um sedã Mercedes-Benz e quando viu o corpo dela, trancou imediatamente as portas do veículo e impediu que ela entrasse.>

"Eu consigo entrar neste carro", disse a mulher. "Acredite em mim, você não consegue", retrucou o motorista, dizendo que não havia espaço no banco de trás e que seus pneus não suportariam o peso.>

O motorista, que se identificou como Ibrahim no vídeo, foi filmado pedindo desculpas à rapper, mas informou que não faria a corrida para chamar um carro maior. "Já estive nessa situação antes", disse o motorista, antes de Demoss responder: "Então, toda pessoa grande, você recusa porque ela não cabe no seu carro?". "Já estive em carros menores do que isso", disse ela à FOX2 depois que o processo foi aberto. "Só quero que eles saibam que isso machucou meus sentimentos", lamentou.>