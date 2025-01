FAMOSOS

'Isso me machuca de verdade', diz Lucas Lima após ser flagrado em quarto de hotel com ex-BBB

Músico não gostou de ser abordado para falar sobre vida pessoal

Lucas Lima não ficou nada feliz ao ser flagrado dividindo o mesmo quarto de hotel com a cantora e ex-BBB Gabi Martins. Oficialmente solteiro desde que terminou a relação de 24 anos com Sandy, o músico não quis muita conversa quando viu que foi descoberto com a moça.>