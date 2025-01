DESLUMBRANTE

Sandy e o namorado curtem férias em resort de luxo com diárias de R$ 8 mil; veja fotos

Hospedagem na Costa Rica chama atenção pela sofisticação

A cantora Sandy, 41 anos, decidiu curtir suas férias na Costa Rica, ao lado do namorado, o médico Pedro Andrade, 45. O casal decidiu se hospedar no Nayara Springs, resort de luxo com diárias que chegam a R$ 8 mil.

Eleito um dos 100 melhores do mundo, o resort mistura luxo, sofisticação e natureza. Entre as atividades estão ioga, caminhadas em pontes suspensas, observação de cachoeiras e até cultivo de café, o local foi a escolha do casal para aproveitar o início do ano