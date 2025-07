JORNADA

7ª edição da ExpoTech & TechLab reúne especialistas em tecnologia, inovação e negócios

Evento será realizado de 21 a 23 de julho de forma gratuita

A 7ª edição da ExpoTech & TechLab, maior encontro da Bahia voltado para as indústrias de cosméticos, saneantes e tintas, promete uma programação intensa com conteúdos sobre tendências, novas tecnologias, soluções práticas e oportunidades de networking qualificado. O evento, com inscrições gratuitas e realizadas por meio do site, será realizado entre os dias 21 e 23 de julho no SENAI CIMATEC, em Salvador, e deve reunir empresários, profissionais da cadeia produtiva, fornecedores e especialistas em tecnologia e inovação durante os três dias de realização.>