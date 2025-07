EDUCAÇÃO

Associação abre vagas para cursos de comunicação, marketing e liderança em Salvador

Oportunidades são destinadas para profissionais do setor da construção civil

Millena Marques

Publicado em 14 de julho de 2025 às 09:56

Aulas começam no dia 15 de agosto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), abriu vagas para a segunda turma ‘Saber em Construção’. As oportunidades são destinadas para profissionais do setor da construção civil em áreas essenciais, como comunicação, marketing estratégico e liderança. >

As aulas começam no dia 15 de agosto e vão até 14 de novembro. Ao todo, serão 12 módulos, nas modalidades online e presencial. Um deles será realizado no Rio de Janeiro, mas o transporte e a hospedagem não estão inclusos no curso. >