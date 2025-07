TURISMO

Rede francesa inaugura hotel em Alagoinhas

Louvre Hotels Group amplia presença no Brasil com hotel que oferece praticidade e serviços para turistas e negócios

No seu sexto ano atuando no Brasil, a rede francesa Louvre Hotels Group-Brazil anuncia a abertura do Soft Inn Bahia Alagoinhas, localizado no interior da Bahia. O hotel, que já está em soft opening, segue os padrões internacionais da bandeira Soft Inn, destacando-se pelo conforto, praticidade, segurança e bom custo-benefício. >