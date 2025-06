CULINÁRIA

Veja receitas juninas fáceis para fazer em casa no São João

CORREIO separou dicas de preparos tradicionais

Maysa Polcri

Publicado em 14 de junho de 2025 às 08:00

Aprenda a fazer receitas típicas em casa Crédito: Shutterstock

Não importa se é na capital ou no interior, mas toda festa de São João que se preze tem que ter alguns itens essenciais: forró, roupa xadrez e, claro, comida gostosa. Se você foi convidado para uma celebração, mas não faz ideia de qual prato levar, o CORREIO separou uma lista de preparos fáceis para quem não abre mão da culinária típica. Confira abaixo as dicas. >

Bolo de fubá com paçoca

Os bolos com ingredientes típicos são um sucesso em qualquer festa junina. O bolo de fubá com paçoca é uma receita rápida, fácil e saborosa para quem não tem muito tempo. O tempo de preparo é de uma hora. >

Ingredientes: >

2 xícaras (chá) de leite



1 xícara (chá) de óleo



2 xícaras (chá) de açúcar



3 ovos



2 xícaras (chá) de fubá



1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo



1 colher (sopa) de fermento em pó químico



Margarina e farinha de trigo para untar



2 xícaras (chá) de paçoca esfarelada



1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

>

Modo de preparo: bata o leite, o óleo, o açúcar, os ovos e o fubá no liquidificador até a mistura ficar homogênea. Transfira para uma tigela, adicione a farinha e o fermento e misture com uma colher. Despeje em uma forma untada e enfarinhada e polvilhe com metade da paçoca esfarelada. Leve ao forno médio, preaquecido, por 35 minutos ou até dourar. Retire, deixe esfriar e desenforme. Regue com o doce de leite, polvilhe com a paçoca restante e sirva.>

Pé-de-moleque com chocolate

Além de fácil, a receita de pé-de-moleque tem gosto de infância. O sabor marcante do amendoim com o caramelo conquista fácil quem gosta de sobremesas crocantes e intensas.>

Ingredientes: >

500 g de amendoim torrado e sem pele

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

200 g de chocolate

Manteiga para untar >

Modo de preparo: em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo. Adicione o leite condensado e o amendoim torrado. Misture bem. Cozinhe a mistura em fogo médio, mexendo sempre, até começar a soltar do fundo da panela e ter a consistência de brigadeiro. Depois, espalhe em uma forma untada com manteiga e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. Em seguida, corte o pé-de-moleque em pedaços e espalhe o chocolate derretido sobre ele. Deixe o chocolate endurecer antes de servir.>

Canjica com doce de leite

Entre os pratos que simbolizam essa época, a canjica, também conhecida como mungunzá, destaca-se como um preparo que conquistou diferentes regiões. À base de milho branco, leite e açúcar, a receita pode receber complementos, originando novas leituras do prato.>

Ingredientes: >

6 espigas de milho-verde debulhadas

Meio litro de leite

200 mililitros de leite de coco

1 colher de sopa rasa de manteiga

200 gramas de queijo coalho ralado

Canela a gosto

Açúcar a gosto >

Modo de preparo: no liquidificador, coloque o milho, o leite, o leite de coco, a manteiga e o queijo coalho ralado. Bata até ficar homogêneo. Com o auxílio de uma peneira, coe a mistura preparada no liquidificador. Leve a mistura coada para uma panela. Mexa sem parar até engrossar e a mistura desprender do fundo da panela. Coloque em um recipiente, aguarde esfriar e sirva. >

Arroz doce

O prato é um dos mais tradicionais e não pode ficar de fora das comemorações de São João. O preparo é fácil e leva apenas quatro ingredientes. >

Ingredientes: >

1 xícara (chá) de arroz

1 litro de água fria

1 lata de leite condensado

canela em pó para polvilhar >

Modo de preparo: em uma panela grande, misture o arroz com 1 litro de água fria e leve ao fogo até ferver. Depois, abaixe o fogo e deixe cozinhar até que fique macio. Junte o leite condensado, mexa bem e cozinhe por cerca de 10 minutos, ou até engrossar. Polvilhe a canela e sirva. Para obter um cozimento perfeito do arroz, siga as instruções da embalagem e ajuste a quantidade de água conforme o tipo de arroz utilizado. Use água fervente para cozinhar o arroz, garantindo maior rapidez no preparo e uma melhor textura do grão cozido.>

Caldo de aipim

Se bater aquele friozinho durante a comemoração, há quem busque logo um caldo para se aquecer. >

Ingredientes: >

500 gramas de mandioca descascada

100 gramas de bacon picado (ou outra proteína de sua preferência)

1 gomo de calabresa picada

1 cebola picada

Cheiro-verde a gosto >