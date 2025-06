CURIOSIDADE

Canjica não é mungunzá! Veja 5 diferenças entre as comidas de São João do Nordeste e do Sudeste

No clima das festas juninas, listamos cinco diferenças curiosas (e saborosas) entre as comidas típicas do Nordeste e do Sudeste

Heider Sacramento

Publicado em 12 de junho de 2025 às 09:45

Há diferenças marcantes nos pratos típicos nas regiões do Brasil Crédito: Reprodução/Shutterstock

As festas juninas são celebradas com muito sabor em todas as regiões do Brasil. Mas quem já passou o São João no Nordeste e depois no Sudeste sabe que, apesar dos ingredientes parecidos, há diferenças marcantes nos pratos típicos e nem todo mundo concorda com os mesmos nomes. >

Um dos melhores exemplos está no embate entre mungunzá e canjica. No Nordeste, a canjica é feita com milho amarelo ralado, leite de coco, açúcar e especiarias. Já no Sudeste, a canjica é o que os nordestinos chamam de mungunzá, um cozido de milho branco com leite e açúcar.>

Outra diferença está no lelê, um doce de milho com leite de coco, cravo e canela muito tradicional no Nordeste. No Sudeste, ele também é conhecido como muxá, especialmente no Espírito Santo.>

O arroz-doce também ganha versões distintas. No Nordeste, a receita é cremosa com leite de coco. No Sudeste, costuma levar apenas leite de vaca e canela por cima.>

No caso do cuscuz, o contraste é ainda mais evidente. No Nordeste, ele é servido no café da manhã ou no lanche, com manteiga ou leite de coco. No Sudeste, vira prato salgado, com temperos e recheios variados como frango, sardinha e legumes.>