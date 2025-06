RESGATE

Padre surfista salva pai e filho de afogamento em praia

Religioso já havia sido premiado por outro resgate

Liam é pároco em Broome e tem como hábito surfar e nadar em mar aberto. Ele atribui sua agilidade no salvamento à familiaridade com o oceano. “Como somos uma cidade turística, às vezes recebemos pessoas que não têm experiência com mar aberto”, explicou.>