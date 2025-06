BRIGA NA JUSTIÇA

Suposto viúvo de Gugu tenta R$ 1,5 bilhão de herança na Justiça, mas decisão é adiada mais uma vez

Chef afirma ter vivido união estável com o apresentador e pleiteia R$ 1,5 bilhão; novo pedido de vistas atrasa julgamento

12 de junho de 2025

Thiago Salvático, de 36 anos, segue travando uma batalha judicial para provar que viveu uma união estável com Gugu Liberato, morto em 2019, e garantir metade da herança do apresentador, avaliada em aproximadamente R$ 3 bilhões. No entanto, o processo teve um novo desdobramento nesta terça-feira (10), com o pedido de vistas feito pelo juiz responsável, o que adia mais uma vez a definição do caso. >

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Salvático tenta reverter uma decisão anterior do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não reconheceu a relação entre ele e Gugu. Com o novo pedido de vistas, o julgamento segue suspenso e ainda sem data para ser retomado, frustrando as expectativas do chef de cozinha, que aguardava um desfecho nesta semana.>

Na ação, Salvático alega que manteve uma relação afetiva duradoura e estável com o ex-apresentador do Domingo Legal e reivindica cerca de R$ 1,5 bilhão do espólio. Caso a união seja oficialmente reconhecida pela Justiça, ele poderá ser incluído na partilha dos bens deixados por Gugu, que morreu aos 60 anos após sofrer uma queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.>