AUTOCONHECIMENTO

Jéssica Senra celebra aniversário com desabafo sobre amor próprio: 'Se conheça profundamente. Isso é revolucionário'

Jornalista compartilha lições e destaca o poder da autoestima e da paz como ferramentas de transformação

A publicação repercutiu nas redes sociais, com dezenas de comentários que exaltaram a sensibilidade e a profundidade do texto. Muitos seguidores se identificaram com as reflexões de Jéssica sobre envelhecimento, autoconhecimento e autoestima. “A mais incrível que existe, parabéns grande Jéssica”, escreveu um fã. “Me identifiquei com várias coisas no seu texto, principalmente com os suores noturnos, ooooolhaãn vou te falar…”, comentou uma internauta em tom bem-humorado. Outra admiradora destacou o impacto positivo da jornalista: “Você é uma pessoa que, por existir, já faz uma diferença no mundo. Obrigada por tanto”.>