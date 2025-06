JOIAS MILIONÁRIAS

Poze do Rodo comemora devolução de R$ 3 milhões em joias: ‘O tesouro do papai voltou’

Após cinco dias preso, funkeiro celebra nas redes sociais a devolução de pertences

O cantor MC Poze do Rodo celebrou publicamente a devolução de joias avaliadas em aproximadamente R$ 3 milhões, apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro no fim de maio. A entrega dos itens ocorreu após o artista, cujo nome verdadeiro é Marlon Brendon, ter sido preso por cinco dias sob suspeita de apologia ao crime. >