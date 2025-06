FAMOSOS

Após agressão, Bia Miranda vai à delegacia e critica mãe: 'É mídia que ela quer'

Influenciadora afirma ter sido agredida por Samuel Santana e desmente ajuda da mãe, Jenny Miranda, após suposta denúncia

A vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda , voltou às redes sociais nesta segunda-feira (10) para expor uma situação grave envolvendo seu ex-companheiro e pai de sua filha, Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. Em uma série de vídeos, a influenciadora acusou o ex de agressão física e afirmou que acionou a polícia. A polêmica ainda se intensificou após a mãe de Bia, Jenny Miranda, declarar que teria enviado policiais ao local do incidente, algo que foi desmentido pela filha.>

O episódio violento ocorreu em um prédio em Alphaville, São Paulo. Nos vídeos divulgados por Bia, ela relata ter levado um soco no rosto e mostrado marcas vermelhas no corpo, além de ter sido enforcada. "Ele me enforcou. Quase conseguiu uma desgraça", disse emocionada. A influenciadora também revelou ameaças envolvendo a filha do casal, Maysha, nascida em abril e que recentemente recebeu alta médica após mais de um mês internada.>