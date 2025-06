EXPLOSÃO DE FOFURA

VÍDEO: Ravi, de Viih Tube e Eliezer, tenta engatinhar aos 7 meses com ajuda da irmã

Pai compartilhou registro nas redes sociais, celebrando o momento

Fofura em dose dupla! O ex-BBB Eliezer compartilhou um registro especial do filho caçula com Viih Tube, Ravi, aos 7 meses começando a engatinhar pela sala de casa. Nas imagens, a irmã mais velha do pequeno, Lua, de 2 anos tenta dar um empurrãozinho para ajudar o irmãos e os dois acabam rolando abraçadinho no chão. Ravi completou 7 meses de vida nesta quarta-feira (11). >