Saiba o que é APLV, condição genética que levou o filho de Viih Tube para a UTI

Doença geralmente é identificada logo nos primeiros meses de vida

Elis Freire

Publicado em 6 de junho de 2025 às 23:00

Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer Crédito: Reprodução

A influenciadora Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para relatar que o seu filho caçula de 1 ano e 5 meses, Ravi, recebeu um diagnóstico médico de APLV — Alergia à Proteína do Leite de Vaca. Nos primeiros dias de vida, o menino chegou a ser internado na UTI por conta de reações no intestino provocadas pela condição. >

Apesar de comum entre bebês e crianças pequenas, a APLV ainda gera muitas dúvidas entre pais e cuidadores. Afinal, o que causa essa alergia? Como identificar os sintomas? Existe cura?>

A APLV ocorre quando o sistema imunológico da criança identifica, de forma equivocada, a proteína do leite bovino como uma ameaça ao organismo. A partir disso, o corpo ativa mecanismos de defesa para combatê-la, o que desencadeia uma série de reações alérgicas, que podem ser leves, moderadas ou até graves — como no caso do pequeno Ravi.>

Na maioria dos casos, a condição tem origem genética. Filhos de pais alérgicos, por exemplo, têm até 75% de chance de desenvolver algum tipo de alergia alimentar. No entanto, mesmo crianças sem histórico familiar podem apresentar APLV, principalmente se o sistema imunológico ainda estiver imaturo.>

Quais são os sintomas?

A APLV pode se manifestar logo nas primeiras horas após o consumo de leite ou alimentos com traços da proteína, mas também pode demorar dias para apresentar sinais. Entre os sintomas mais comuns estão: urticárias e manchas vermelhas na pele, inchaço nos lábios e ao redor dos olhos, vômitos em jato, diarreia e chiados no peito.>

Esses sinais podem variar de acordo com o organismo de cada criança. Por isso, o diagnóstico deve ser sempre feito por um pediatra ou alergista, que indicará os exames e o tratamento adequados.>

APLV x Intolerância à lactose: qual a diferença?

É comum confundir a APLV com a intolerância à lactose, mas as duas condições são bem distintas. A intolerância ocorre quando o organismo não produz lactase suficiente — enzima responsável por digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Nesse caso, o sistema imunológico não está envolvido.>

Na APLV, o problema está no reconhecimento da proteína como um corpo estranho. Ou seja, trata-se de uma reação alérgica, com envolvimento direto do sistema imunológico. Por isso, as reações tendem a ser mais intensas e exigem atenção maior.>

Existe cura para a APLV?

De acordo com especialistas, a APLV costuma ser temporária. A maioria das crianças diagnosticadas desenvolve tolerância ao leite bovino entre o primeiro e o quinto ano de vida. O processo de reintrodução deve ser feito com acompanhamento médico, pois em alguns casos raros a alergia pode persistir por mais tempo.>