SAÚDE

Por que tomar o anticoncepcional na ordem e no horário certo? Entenda os riscos e cuidados necessários

Especialistas esclarecem dúvidas comuns sobre o uso correto da minipílula e pílula combinada

Tomar a pílula anticoncepcional corretamente é um hábito que garante a eficácia e segurança. Já esquecer um comprimido, mudar o horário ou não seguir a ordem da cartela pode comprometer a proteção contra uma gravidez indesejada — e até afetar tratamentos hormonais específicos. Em entrevista ao CORREIO, o ginecologista Alexandre Amaral, a farmacêutica Ana Lima e a doutora Deusaline Gadelha se uniram para esclarecer as principais dúvidas sobre o uso adequado do anticoncepcional oral. >

A ordem da cartela importa?

Embora algumas cartelas tenham comprimidos com dosagens iguais, seguir a ordem indicada continua sendo essencial. Os especialistas ressaltam que a maioria das pílulas vem com adesivos que ajudam a organizar os dias da semana justamente para garantir que o medicamento seja tomado de forma cronológica e sem confusões.>

O alerta se torna ainda mais importante para pílulas bifásicas ou trifásicas, que contêm diferentes concentrações hormonais ao longo do ciclo. “Esses anticoncepcionais tentam imitar o mais próximo possível o ciclo hormonal natural da mulher”, explica o especialista. “Cada fase da cartela tem uma quantidade específica de hormônio. Tomar fora de ordem pode confundir o organismo, provocar ovulação e comprometer a eficácia do método”, esclarece o doutor Alexandre.>

Por que tomar sempre no mesmo horário?

Outro ponto fundamental é a regularidade do horário de ingestão. Cada medicamento possui uma meia-vida — o tempo que a substância permanece ativa no corpo. Ao tomar a pílula todos os dias no mesmo horário, a paciente garante uma concentração hormonal constante, o que mantém o efeito desejado e reduz os riscos de falhas.>

E se eu esquecer de tomar?

Esquecer um comprimido é uma das dúvidas mais frequentes entre usuárias de anticoncepcionais. O que fazer nesses casos? A recomendação geral, de acordo com a bula da maioria das pílula e com os médicos é simples:>

“Se o esquecimento for inferior a 12 horas do horário habitual, tome o comprimido assim que lembrar e mantenha os próximos no horário de sempre — nesse caso, a eficácia do método costuma ser mantida”, explica Deusaline, ginecolista do Centro de endometriose da Bahia e da clínica AMO.>