ENTENDA

Casal pede bloqueio de bens de Caio Castro na Justiça

Ator foi acionado na Justiça por causa de uma construtora; entenda o caso e saiba mais

Não é raro as celebridades decidirem investir em diversas áreas do entretenimento para ampliar suas fortunas. Com Caio Castro, a realidade não foi diferente. No entanto, uma empreitada fora das telinhas se tornou motivo de dor de cabeça para o ator.

>