ALIMENTAÇÃO

A fruta que protege seus rins, previne infecções urinárias e quase ninguém consome

Pequena, azedinha e vinda da América do Norte, a cranberry (ou mirtilo vermelho) pode ser uma aliada poderosa da saúde renal. Apesar de pouco consumida no Brasil, essa fruta tem chamado a atenção de especialistas por sua capacidade de proteger os rins e prevenir infecções no trato urinário. >