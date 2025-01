RANKING ATUALIZADO

Conheça as 10 melhores dietas para 2025 segundo especialistas

Ranking é baseado na melhoria da qualidade de vida e na redução do risco de doenças

Elis Freire

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 15:21

Especialistas elegeram 10 melhores dietas Crédito: Shutterstock

A revista norte-americana U.S. News & World Report atualizou o ranking realizado todo o ano com as melhores dietas alimentares, baseadas na melhoria da qualidade de vida e na redução do risco de doenças. O ranking foi produzidos por 69 especialistas, entre médicos, nutricionistas, epidemiologistas nutricionais, chefs >

Para quem quer começar 2025 com uma alimentação mais saudável, a lista traz opções que podem se adequar a diferentes rotinas e planos alimentares. Os critérios utilizados são presença completa e equilibrada dos principais nutrientes, riscos e benefícios à saúde, manutenção da dieta a longo prazo e eficácia comprovada.>

Confira:>

1º - Dieta mediterrânea>

A dieta mediterrânea ocupa a 1º posição do ranking, assim como no ano anterior. Inspirada nos hábitos dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, como Grécia, Itália e Espanha, o padrão alimentar é considerado nutritivo e saudável.>

Na base da dieta mediterrânea estão alimentos de origem vegetal, incluindo grãos integrais, frutas, leguminosas e azeite de oliva extra-virgem como principal fonte de gordura. Frutos do mar, aves e laticínios devem ser consumidos com moderação, enquanto a ingestão de carne vermelha tem de ser limitada.>

Diversos estudos, como o publicado na revista New England Journal of Medicine em 2018 e o divulgado na The Lancet em 2022, comprovam os principais benefícios da dieta mediterrânea: redução do risco de doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e demência, melhora da saúde cardiovascular e manutenção de peso saudável.>

2º - Dieta DASH>

A dieta DASH, plano alimentar para prevenir e controlar a hipertensão arterial, prioriza o consumo de frutas, verduras, legumes, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, peixes, aves e nozes. Nesta dieta, a quantidade de sódio, carnes vermelhas, alimentos processados e bebidas açucaradas são limitadas.>

A dieta DASH estabelece o limite máximo de 2.300mg de sódio por dia, assim a DASH exige maior planejamento no preparo das refeições. A restrição de potássio ou cálcio devem ser acompanhadas por médicos em pacientes renais ou com hipercalcemia.>

3º - Dieta flexitariana>

A dieta flexitariana combina os princípios do vegetarianismo com consumo eventual de carne e outros produtos de origem animal. A base dela é predominantemente de vegetais, frutas, legumes, grãos integrais, nozes e sementes, mas também pode incluir, com moderação, ovos e laticínios. O consumo de peixes, frutos do mar, aves e carne vermelha é reduzido.>

O “flexitarianismo” é indicado para pessoas que desejam melhorar a saúde cardiovascular, tratar ou prevenir diabetes tipo 2, reduzir inflamações e adotar hábitos mais sustentáveis. É também uma opção flexível para famílias, inclusive crianças, desde que acompanhadas por nutricionista. No entanto, pode não ser adequada para gestantes ou pessoas com condições médicas específicas sem orientação médica.>

4º - Dieta MIND>

A dieta MIND é uma combinação das dietas mediterrânea e DASH, criada para promover a saúde do cérebro e reduzir o risco de declínio cognitivo.>

A MIND prioriza dez grupos alimentares saudáveis, como folhas verdes, grãos integrais, nozes, feijões, frutas vermelhas, aves, peixes e azeite de oliva, enquanto permite o consumo moderado de vinho. O foco está em alimentos ricos em nutrientes que beneficiam o cérebro, com destaque para ômega-3, antioxidantes e fibras. Por outro lado, a dieta restringe alimentos considerados prejudiciais, como carnes vermelhas, manteiga, margarina, queijo, doces e fast food.>

A dieta foi criada pela epidemiologista nutricional Martha Clare Morris, do Centro Médico da Universidade Rush, em um estudo financiado pelo Instituto Nacional de Envelhecimento, em 2015, que demonstrou a redução do risco de Alzheimer em até 53% nas pessoas que seguiram a dieta rigorosamente.>

5º - Dieta da Mayo Clinic>

A dieta da Mayo Clinic, uma ONG norte-americana de pesquisa e medicina integrada, é um programa alimentar de 12 semanas projetado para promover a adoção de um estilo de vida mais saudável.>

O programa é dividido em duas fases:>

Na fase inicial, de perda ("Lose it!"), o foco está na adoção de hábitos saudáveis e desestimula comportamentos prejudiciais, com potencial para eliminar de 2,7kg a 4,5 kg em duas semanas, conforme a ONG;>

Já na segunda fase, chamada de vida ("Live it!"), busca a manutenção desses hábitos por meio de escolhas alimentares inteligentes, controle de porções e prática de exercícios.>

A dieta prioriza o consumo de alimentos com baixa densidade calórica, como frutas, vegetais e grãos integrais, permitindo maior volume alimentar com menor ingestão de calorias.]>

A dieta é considerada bem completa por priorizar hábitos saudáveis, como prática de atividade física, educação alimentar e a atenção plena durante as refeições, desestimulando, por exemplo, o hábito de comer enquanto se assiste TV.>

6º - Dieta TLC>

A dieta TLC (Therapeutic Lifestyle Changes) é um programa de alimentação que visa reduzir o colesterol e o risco de doenças cardíacas. Ela foi desenvolvida pelo Programa Nacional de Educação sobre Colesterol dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. >

O plano alimentar é baseado em mudanças de estilo de vida, como alimentação, atividade física e controle de peso. Ela é mais uma mudança de estilo de vida do que uma dieta de perda de peso rápida. >

7º - Dieta da menopausa>

A dieta na menopausa deve incluir alimentos que ajudem a manter a massa muscular e a densidade óssea, além de reduzir os sintomas. Vegetais verde-escuros, frutas vermelhas e roxas, carboidratos integrais, como arroz, batata e mandioca, nozes e castanhas e proteínas mais leves com ovos, peixe e tofu são indicadas para o período.>

Carne de vaca com gordura, carne de porco, salsichas, manteiga são contraindicados na dieta que busca diminuir o risco de doenças em mulheres. >

8º - Dieta anti-inflamatória do Dr. Weil>

A dieta anti-inflamatória do Dr. Weil é uma dieta que não impõe contagem rígida de calorias ou controle estrito de porções, mas aconselha uma distribuição equilibrada de macronutrientes: 40% a 50% de carboidratos, 30% de gorduras e 20% a 30% de proteínas.>

Além disso, alimentos processados, como batatas fritas e biscoitos, produtos feitos com xaropes com alto teor de frutose e qualquer alimento feito com óleo parcialmente hidrogenado não devem ser consumidos na Dieta do Dr. Weil.>

9º - Dieta volumétrica>

A dieta volumétrica é um regime alimentar que visa a emagrecer sem passar fome. Ela é baseada na ideia de consumir alimentos com alto volume e baixa densidade calórica. >

A nutricionista norte-americana Barbara Rolls criou a dieta volumétrica na década de 90. >

O planejamento alimentar foi projetado para ser sustentável a longo prazo, já que é mais uma mudança de pensamento sobre a alimentação do que um cardápio, focando em alimentos por suas funções nutricionais e benefícios ao organismo>

10º - Dieta da Cleveland Clinic>

A dieta da Cleveland Clinic é um programa de nutrição e estilo de vida que visa melhorar a saúde e o bem-estar. O programa é baseado em ciência nutricional e é desenvolvido por uma equipe de especialistas de saúde da Cleveland Clinic. >

O programa inclui um aplicativo que gera um plano de nutrição e bem-estar personalizado, recomendações de alimentos e bebidas, orientações sobre como comer, além de recomendações para quem tem condições de saúde específicas, como insuficiência cardíaca.>

Cuidados com as dietas

Segundo a nutricionista Monique Maria Lucena Suruagy do Amaral Aguiar, consultora da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), a adoção de uma dieta deve considerar diferentes fatores individuais e elas não devem ser aderidas de forma indiscriminada.>