Ator de 'História de Amor' lutou contra câncer por 10 anos e morreu após três paradas cardíacas

O doutor Marcos, enfrentou uma longa batalha contra a leucemia e faleceu de forma repentina em 2010

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de julho de 2025 às 23:30

Buza Ferraz, intérprete do médico Marcos em 'História de Amor' Crédito: Reprodução

A novela História de Amor (1995), sucesso das 18h na TV Globo, marcou época com seu enredo envolvente e personagens intensos. Nos bastidores, porém, o elenco da trama médica também viveu capítulos dramáticos da vida real. Um dos nomes mais lembrados é o de Buza Ferraz, intérprete do médico Marcos, que enfrentou por quase uma década uma luta silenciosa contra a leucemia. >

Nascido como Alberto Paulo Ferraz, no dia 3 de maio de 1950, no Rio de Janeiro, Buza iniciou sua carreira em 1972, na novela Selva de Pedra. Com talento e versatilidade, consolidou-se como ator ao longo das décadas, com papéis de destaque em produções como O Rebu (1974), Final Feliz (1982) e Kananga do Japão (1989).>

Seu trabalho em História de Amor foi muito elogiado, especialmente por seu envolvimento com a parte hospitalar da trama. Mesmo já convivendo com a leucemia, Buza não abandonou a arte: continuou atuando até os anos 2000, sendo visto pela última vez na novela Páginas da Vida (2006). Na época, chegou a expressar frustração publicamente com a diminuição de espaço que seu personagem sofreu na história.>

Ator Buza Ferraz lutou contra a leucemia por 10 anos

Apesar de sua saúde fragilizada, sua morte não foi atribuída diretamente à leucemia. No dia 3 de abril de 2010, Buza teve um mal súbito em casa e foi levado ao Hospital Samaritano, no Rio. Sofreu três paradas cardíacas consecutivas e não resistiu. Médicos esclareceram que o infarto foi a causa da morte, embora seu estado de saúde estivesse comprometido pela doença de base.>

Além da televisão, Buza Ferraz brilhou nos palcos e no cinema. Como diretor e roteirista, destacou-se em For All – O Trampolim da Vitória (1997) e em diversos espetáculos teatrais. Seu talento e legado seguem vivos na memória dos fãs e colegas de profissão.>