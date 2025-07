NOVO TRATAMENTO

Em remissão contra o câncer, Isabel Veloso revela que ficará careca novamente

Influenciadora explicou que passará por quimioterapia intensiva antes de possível transplante de medula

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de julho de 2025 às 15:19

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Na última terça-feira (08), a influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, emocionou seguidores ao compartilhar novos detalhes sobre sua jornada contra o câncer. Durante uma interação com fãs nas redes sociais, a jovem contou que deve ficar careca novamente em breve, como parte do preparo para um possível transplante de medula óssea. >

Atualmente em remissão, Isabel explicou que uma de suas irmãs apresentou 50% de compatibilidade para doação e, por isso, ambas serão encaminhadas a Curitiba (PR) nos próximos dias para exames mais específicos. O procedimento só será confirmado após a avaliação médica.>

“Antes do transplante, é necessário passar por uma quimioterapia muito forte para destruir a medula antiga e receber a nova”, contou. Segundo ela, esse tipo de tratamento afeta não só as células doentes, mas também as saudáveis; incluindo os folículos capilares. “Por isso o cabelo cai”, disse.>

Atualmente, a influenciadora está em fase de imunoterapia, um tipo de tratamento mais direcionado que não provoca a queda de cabelo. “A imunoterapia faz com que o próprio corpo reconheça e combata as células do câncer”, explicou.>