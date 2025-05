MATERNIDADE

Em luta contra o câncer, Isabel Veloso se emociona com primeiro Dia das Mães: 'Meu milagre'

A influenciadora de 18 anos fala sobre a força que encontrou na chegada do filho

Às vésperas do Dia das Mães, comemorado neste domingo (11), a influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, compartilhou um depoimento comovente nas redes socais sobre a emoção de celebrar pela primeira vez a data como mãe. Em tratamento paliativo contra um câncer, ela falou sobre o renascimento que viveu com a chegada do filho Arthur, hoje com 4 meses, fruto do relacionamento com Lucas Borbas.>