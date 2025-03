SOFRIMENTO

'Preferia não estar viva', diz Isabel Veloso sobre fase da sua vida

Lutando contra um câncer, influenciadora admitiu que chegou a aceitar a própria morte antes de descobrir a gravidez

Porém, segundo ela, com a chegada do filho, Arthur, de dois meses - fruto de seu relacionamento com Lucas Borbas - sua visão sobre a vida mudou. “Antes dele [Arthur] chegar, eu, realmente, tinha desistido de tudo, até porque eu tinha aceitado os seis meses que [os médicos] tinham me dado. Eu lembro que jurei que nunca mais iria fazer nenhum tipo de tratamento”, disse Isabel em entrevista à CNN.>