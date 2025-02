ALÉM DO CÂNCER

Isabel Veloso é internada pela terceira vez em 24h com novo problema de saúde

Influenciadora trata Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e tem câncer nos pulmões

Elis Freire

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 19:30

Isabel Veloso Crédito: Reprodução

Com câncer, a influencer Isabel Veloso, de 18 anos, foi diagnosticada com um novo problema de saúde e teve de ser internada novamente nesta terça (18), pela terceira vez em 24h. No Instagram, a jovem que se tornou mãe no final de dezembro e trata de Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos explicou que está com pedra na vesícula. >

"No hospital pela terceira vez em questão de 24h. Diagnóstico: pedra na vesícula", declarou Isabel, que acrescentou emojis de palhaço na publicação. Na madrugada desta quarta-feira (19), a jovem postou outra foto no hospital e atualizou seguidores sobre seu estado de saúde.>

Stories de Isabel Veloso relatam internação Crédito: Reprodução / Redes Sociais

"Boa notícia: a vesícula não está inflamada, então não precisa operar agora. Notícia ruim: em algum momento preciso tirar a vesícula", contou a influenciadora.>

Parto prematuro

Logo antes de realizar o seu sonho de se tornar mãe e dar à luz Arthur, Isabel descobriu que o seu câncer, antes somente no sistema linfático, tinha se espalhado pelos pulmões. Com a sua piora, io bebê teve de nascer de parto prematuro forçado, quando tinha 32 semanas. Ele ficou 27 dias na UTI e teve alta no dia 26 de janeiro.>