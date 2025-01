LUTA CONTRA O CÂNCER

Isabel Veloso compartilha dificuldades em seu tratamento após piora no quadro de saúde

Influenciadora fala sobre a batalha contra o câncer raro e o desafio de conseguir medicação via judicial

H Heider Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 07:35

Isabel Veloso Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Isabel Veloso, que deu à luz seu primeiro filho, Arthur, no dia 29 de dezembro, usou as redes sociais para compartilhar uma atualização sobre seu estado de saúde. A influenciadora, que luta contra um câncer raro e avançado nos pulmões, relatou uma piora em seu quadro clínico logo após o parto, incluindo o surgimento de novos nódulos. >

Em vídeos publicados no Instagram na última quinta-feira (30), Isabel explicou a situação em detalhes. “Depois que Arthur nasceu, já fiz dois raio x pra ver meu pulmão e o tumor que tenho no mediastino. E assim, não está legal. Desde que Arthur nasceu, tive piora, teve surgimento de novos nódulos no outro pulmão; eu tinha no direito e agora estou com nódulos no esquerdo também”, revelou, visivelmente abalada.>

Além disso, a influenciadora mencionou as dificuldades cotidianas causadas pela doença, como a dificuldade para se comunicar devido à tosse constante. “Está realmente difícil. Às vezes vou falar com vocês e me seguro pra não tossir, é difícil pra eu falar”, desabafou.>

O pequeno Arthur nasceu prematuro, com apenas 32 semanas, e precisou ficar internado na UTI por 27 dias. Após receber alta no último domingo (26), Isabel detalhou as complicações que levaram ao parto antecipado. “A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimio que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões”, explicou, relembrando o momento difícil em que precisou interromper a gestação para preservar sua saúde.>

Além dos desafios de saúde, Isabel enfrenta ainda um obstáculo legal. A influenciadora relatou que está lutando judicialmente para conseguir a medicação necessária para seu tratamento, que é de alto custo e só pode ser obtida via judicial. “A medicação que preciso é só via judicial. Desde que internei pra ganhar Arthur, a gente entrou com processo e simplesmente não consegui ainda. É uma medicação extremamente cara, não sou rica e não tenho condições de pagar tratamento. Meu tratamento e pré-natal foram pelo SUS”, explicou com frustração.>