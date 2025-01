CRIME E CAOS

Fã estuprado, 'Boa noite, Cinderela' e furtos de celulares: as denúncias no show de Anitta em SP

Fãs relataram nas redes sociais que foram vítimas de crimes no 'Ensaios da Anitta', em Ribeirão Preto, interior de São Paulo

Elis Freire

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 20:27

Anitta Crédito: @premiosjuventud

Relatos de fãs que estavam presentes no show dos Ensaios da Anitta no último domingo (26), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, chocaram as redes sociais. Após o evento, participantes expuseram que foram vítimas de crimes como estupro, tiveram bebidas batizadas com “Boa Noite, Cinderela” e celulares furtados. >

Segundo o Metrópoles, um homem alegou que foi estuprado após ter sido dopado e preencheu um boletim de ocorrência para denunciar o caso. Além dele, muitos outros fãs relataram situações parecidas que não chegaram a culminar no abuso sexual.>

O homem afirmou ao portal que foi dopado durante o show da cantora pop e não se lembra de nada. O rapaz, que preferiu não se identificar relatou que acordou no dia seguinte, com dores no orifício anal, e foi à delegacia para registrar o ocorrido.>

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que o caso é investigado pelo 8° Distrito Policial de Ribeirão Preto. Em nota, o órgão afirmou que “foi expedida uma requisição para exame pericial no Instituto Médico Legal (IML) e as diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos”. >

Drinks ‘batizados’

Um casal de São Carlos, no interior paulista, relatou nas suas redes sociais que eles tiveram suas bebidas “batizadas” com a droga conhecida como “Boa noite, Cinderela”. Segundo eles, os seus pertences foram roubados enquanto estavam apagados, do lado de fora da festa.>

Os dois informaram ao Metrópoles que estavam na área open bar, separados do restante do grupo durante o evento. Por volta das 20h, quando bebiam logo no início do show de Anitta, eles começaram a se sentir desorientados e perceberam que haviam perdido o celular. >

Mais furtos

Já Caio Pierre, um publicitário de Monte Alto, teve o celular e a carteira furtados durante o evento de pré carnaval. O jovem contou que se perdeu dos amigos e teve de passar a noite na rua, pois, sem o aparelho, não conseguiu dar um jeito de chegar em casa.>

Segundo o publicitário, ao menos 100 outras pessoas tiveram os celulares roubados no evento. Outros internautas também usaram as redes sociais para contar que perderam os seus aparelhos. >