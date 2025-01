DESABAFO

Maria Clara Spinelli anuncia fim da carreira: 'Aposenta-se uma atriz-trans'

Protagonista de 'Elas por Elas' expôs a decisão nas redes sociais

Nesta quarta (29), Dia Nacional da Visibilidade Trans, a atriz transexual Maria Clara Spinelli fez um forte desabafo nas redes sociais sobre o desprezo que sofreu ao longo da vida e a busca por autocuidado. Ao fim do texto, a artista anunciou o fim da sua carreira. A protagonista do remake da novela da TV Globo Elas por Elas (2023) também apagou todos os posts do seu Instagram. >

"Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma Fúria. Uma Fúria Santa. E é essa Fúria o que me sustenta. Ser desprezada é pior do que ser odiada. Continuarei a escrever... até o fim. Terapia também é um processo de luto. Da pessoa que você acha que é, para a pessoa que você pode se tornar, talvez. Com sorte. Em um processo de muita dedicação e esforço", começou dizendo Maria Clara.>