ATUALIZAÇÃO

Após desmaiar em show em SP, Patti Smith está em hospital sem previsão de volta aos Estados Unidos

A americana saiu de cadeiras de rodas de apresentação na capital paulista e deu entrada no hospital nesta quarta (29)

A cantora norte-americana Patti Smith, de 78 anos, deu entrada na noite desta quarta-feira (29), em um hospital da capital paulista, após desmaiar durante show ao vivo. A cantora fez uma bateria de exames, mas ainda não tem previsão de alta, nem de retorno aos Estados Unidos. As informações são da Folha de S. Paulo. >

Patti Smith desmaiou durante sua apresentação em São Paulo na noite desta quarta (29). A artista norte-americana saiu de cadeira de rodas do palco ao ser socorrida. Ela declamava o terceiro poema do concerto quando caiu por cima do suporte de leitura que estava à sua frente. >