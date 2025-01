BAIANIDADE ESTAMPADA

⁠Daniel Cady lança coleção de camisas com artista plástico; confira peças

Marido de Ivete Sangalo e Elano Passos assinam juntos coleção da MURI que celebra o axé da Bahia e a força da natureza

“Inspirada pelo axé, essa força vital que pulsa na Bahia e conecta todos à natureza”; assim é descrita a nova coleção criada pelo marido de Ivete Sangalo Daniel Cady com o artista baiano Elano Passos. Lançada em colaboração com a MURI — marca de moda sustentável, a coleção é um tributo à energia transformadora da Bahia. O convite de Daniel Cady ao artista baiano nasceu da conexão que a arte de Elano tem com o estado. >

“Essa coleção nasceu do desejo de unir o que a Bahia tem de mais lindo: sua força criativa, sua conexão com a natureza e a alegria que nos move. Para cada peça vendida, uma árvore é plantada, porque queremos que esse ciclo de vida e amor continue florescendo”, destacou Daniel Cady.>

As estampas criadas por Elano trazem elementos das ondas, o calor do sol, o frescor do vento, a religiosidade e as cores da Bahia. Cada peça conta uma história diferente da riqueza da cultura vivenciada pelos dois.>