CINEMA NACIONAL

Série de terror com Taís Araújo é selecionada para mostra no Festival de Berlim; conheça história

Produção da Globoplay, 'Reencarne' será apresentada no Berlinale em fevereiro. A atriz carioca interpreta uma investigadora que incorpora espíritos

O cinema nacional segue galgando reconhecimento mundo afora! Desta vez, “Reencarne”, série de terror original do Globoplay, está entre as produções selecionadas para a 11ª edição do Berlinale Series Market, exibição realizada durante o Festival Internacional de Cinema de Berlim, em fevereiro. Conhecido como Berlinare, o festival é um dos mais importantes do mundo.