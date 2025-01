DIVERSÃO EM FAMÍLIA

5 filmes de animação para assistir com as crianças nas férias escolares

Animações recentes e mais antigas podem ser uma boa opção para viajar para o mundo da fantasia em família

Elis Freire

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 18:30

"Luca", animação da Disney Crédito: Divulgação

Para distrair os pequenos durante as férias escolares, sem deixar de aproveitar junto, uma boa opção é sugerir uma sessão em família com um filme. As animações podem ser uma escolha divertida para mergulhar nas histórias de fantasia e conhecer outros mundos através das telinhas.

Disponíveis em plataformas de streaming, o jornal CORREIO separou 5 dicas de produções, antigas e mais recentes para assistir com as crianças durante as férias escolares.

1) Monstros S.A.

Monstros S.A. Crédito: Divulgação

Clássico de 2001, Monstros S.A, animação da Pixar, não poderia ficar de fora desta lista. Na trama vivida em uma fábrica de monstros, James Sullivan, um dos monstros mais aterrorizantes, e seu melhor amigo Mike, um monstro verde de um olho só, têm a missão de assustar as crianças.

Durante uma visita ao mundo humano a trabalho, Mike e Sully encontram a menina Boo, que acaba entrando acidentalmente na fábrica, mostrando para a dupla a beleza e a fofura que as crianças podem ter.

Monstros S.A está disponível na Disney+.

2) Wallace & Gromit: AVENGANÇA

Wallace & Gromit: AVENGANÇA Crédito: Divulgação

No filme, lançado na Netflix no último dia 3, a dupla querida Wallace e Gromit volta às telas. Dessa vez, Gromit está preocupado porque Wallace está dependente demais de suas invenções

Na trama criada por Nick Park e Merlin Crossingham, Wallace inventa um gnomo “inteligente”, que parece desenvolver consciência própria. Porém, uma figura vingativa do passado pode estar por trás de tudo isso. Agora, Gromit precisa enfrentar forças sinistras para salvar seu tutor.

A produção está disponível na Netflix.

3) A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets Crédito: Divulgação

O filme icônico com personagens feitos de massinha ganhou continuação em 2024. No novo longa - que conta com direção de Sam Fell , a adorável galinha Ginger, que conseguiu escapar da fazenda no primeiro longa, agora leva uma vida pacífica em uma bela ilha que serve de refúgio para todas as suas amigas galinhas.Após fugir da fazenda de Tweedy, Ginger finalmente encontra um santuário pacífico para viver. No entanto, sua filha Molly não parece contente com o tedioso lugar e se mete em uma enrascada. Ginger e Rocky, então, partem para mais uma aventura.

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets é a sequência da animação A Fuga das Galinhas, de 2000, dirigida por Peter Lord e Nick Park, mesma dupla por trás de Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais.

4) Horton e o mundo dos Quem

Horton e o mundo dos Quem Crédito: Divulgação

Lançado em 2008, “Horton e o mundo dos Quem” é um filme pouco conhecido que apresenta um mundo fantástico bem construído e humorado. Com a voz original de Jim Carrey, Horton é um elefante que ouve um pedido de socorro vindo de uma partícula de poeira que flutua no ar. Surpreso, ele passa a desconfiar que possa existir vida dentro daquela partícula. Trata-se dos Quem, seres que ignoram a existência de vida fora da cidade em que vivem, a Quemlândia. Mesmo com todos acreditando que ele perdeu o juízo, Horton decide ajudar os moradores de Quemlândia.

A animação está disponível no Prime Vídeo e no Disney Plus.

5) Luca

"Luca", animação da Disney Crédito: Divulgação

Animação recente da Disney, “Luca” é uma animação muito bem ambientada e cheia de afeto. No filme, acompanhamos o curioso monstro do mar chamado Luca, enquanto ele vive pastoreando alguns peixes e vive com os pais e a avó, que não o deixam chegar perto da superfície, já que lá habitam os humanos que podem matá-los.

Em um dia qualquer, Luca, com muita curiosidade, acha alguns objetos que vieram da superfície e acaba conhecendo Alberto, outro monstro marinho e que coleciona objetos de humanos. Luca então decide ir com Alberto para superfície, onde ele percebe que ao entrar em contato com a terra, fica com corpo de humano e consegue andar, mas ao tocar na água suas escamas voltam. Ficando apaixonado pela amizade e por coisas que os humanos criaram, Luca e Alberto combinam de ir para a vila mais próxima e conseguir uma Vespa, assim poderão viajar o mundo. Eles conhecem Júlia, uma garota humana e seu pai, e se estufam de gelattos e massas enquanto não podem falar quem realmente são.