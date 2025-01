CONTAGEM REGRESSIVA

10 dias para o BBB 25: Saiba 5 novidades sobre a edição do reality da Globo este ano

O Big Brother Brasil 2025 terá início no dia 13 de janeiro em uma edição comemorativa dos 60 anos da emissora

Elis Freire

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 15:12

Tadeu Schmidt no BBB Crédito: Reprodução I Instagram

Faltam apenas 10 dias para o início do Big Brother Brasil 2025 e os miolos dos telespectadores já estão queimando para tentar descobrir quem estará na “casa mais vigiada do Brasil". Enquanto os nomes dos confinados não são divulgados, a edição deste ano já soltou algumas novidades para acalmar os ansiosos de plantão.

Apresentado por Tadeu Schmidt, o BBB25 será disputado inteiramente em duplas pela primeira vez na história do programa. Serão 100 dias de confinamento na edição que comemora os 60 anos da TV Globo. Além disso, após décadas sob direção de Boninho, pela primeira vez o BBB será comandado por Rodrigo Dourado, que já atua na produção do programa há 20 anos.

O jornal CORREIO preparou um compilado com as principais novidades do Big Brother Brasil 2025. Confira:

1) Formato em dupla na pipoca e no camarote

A fórmula do BBB, que mistura confinamento, provas de resistência, formação de alianças e votação do público, continua sendo a base do programa. No entanto, a produção promete inovações para manter o formato fresco e surpreendente: a disputa em 2025 será em duplas, formadas por pessoas com laços já construídos fora do confinamento.

Não é a primeira vez que participantes entram em dupla no BBB. No BBB 8, por exemplo, Ana Clara - parte do time de apresentadores do reality - entrou junto com seu pai Ayrton na casa. Porém, neste ano, todos entrarão com alguém ao lado e disputarão as dinâmicas juntos até o fim do programa.

As duplas poderão ser formadas por pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, irmãos, amigos, primos, casais etc. Tanto na pipoca, grupo formado por anônimos, quanto no camarote, os participantes entrarão para a "Casa Mais Vigiada do Brasil" com alguém que é importante para a sua vida fora da casa.

2) Novo elenco de apresentadores

Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna Crédito: Divulgação

Na edição comemorativa de 2025 a ex BBB Beatriz Reis, da edição 2024, e Thiago Oliveira, jornalista, comandam os flashes da TV Globo. Já o Bate Papo BBB, no gshow e no Globoplay, ficará com a dupla Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. No Multishow, Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro se revezam na bancada do 'Mesacast BBB'

O Big Brother Brasil também pretende apostar no humor para alavancar a popularidade do reality. Para isso, o BBB 25 escalou Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna para estar à frente dos quadros humorísticos desta edição, que estreia em 13 de janeiro. Sucesso com o CAT BBB nas temporadas 20 e 21, Portugal celebrou o retorno e relembra a receptividade do público ao quadro que apresentou em edições anteriores.

3) Ex participantes de realitys

Divulgado pelo próprio Tadeu Schmidt, outro spoiler confirmado do Big Brother Brasil 2025 são alguns convidados especiais de outras edições do reality. Os ex-BBB integrarão o “Esquenta”, momento que vai inaugurar a edição comemorativa de 2025.

Segundo coluna de Kadu Brandão para o IBahia, a Globo resolveu investir em uma tática de reciclar participantes de outros realities da emissora, já conhecidos a fundo pelo público. O site descobriu que uma das duplas que participaram da seleção para a edição do próximo ano foi o casal de músicos participantes do reality "Estrelas da Casa’ Unna X e Matheus Torres. O mineiro e a estadunidense se aproximaram dentro do reality musical. Será que eles estarão no “Esquenta” ou confinados durante 100 dias? Isso ainda não se sabe

4) Decoração comemorativa

Em uma edição que celebra os 60 anos da TV Globo, a decoração da casa será nostálgica e simbólica para os amantes dos produtos da emissora. A decoração da casa, que se transforma a cada edição, será uma “fábrica de sonhos da Globo”, inspirada nas histórias contadas pela emissora nas últimas décadas, e nas que ainda serão contadas.

Além disso, segundo Tadeu, um dos quartos terá uma temática "de época" e duplas enfrentarão um novo tipo de dinâmica durante o começo do programa. Ele brincou com não poder contar nada, e disse que o quarto do líder terá um novo espaço: "Jamais eu comentaria que ele [espaço do líder] vai ter um sofazinho, uma poltroninha só dele, por exemplo", disse o apresentador em suas redes sociais.

5) Nova direção de gênero

Rodrigo Dourado Crédito: Divulgação

Com a saída de Boninho da TV Globo, que teve o seu contrato encerrado no fim de 2024, um diretor de gênero vai estrear em seu lugar. Rodrigo Dourado, que atua na produção do programa há 20 anos, será o grande nome da direção de gênero. José Bonifácio Brasil de Oliveira, mais conhecido como Boninho, dirigiu o Big Brother Brasil durante 19 anos, de 2002 a 2021.